Τη δική του οπτική για το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έδωσε ο άσος του Ολυμπιακού, Τσικίνιο.
Στις δηλώσεις του στη συνδρομητική τηλεόραση, ένας από τους βασικούς πυλώνες των «ερυθρόλευκων», έκανε λόγο για την καλή εικόνα της ομάδας στην Τούμπα, η οποία θέλει να επαναληφθεί και τώρα, αλλά με το κατάλληλο αποτέλεσμα. Τόνισε επίσης ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και προσπαθεί να βοηθάει τον Ολυμπιακό όσο μπορεί.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσικίνιο στην Cosmote TV.
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ:
Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και νομίζω πως η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι στην Τούμπα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε όσο έπρεπε. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίσαμε να προσπαθούμε και δυστυχώς τότε δεχθήκαμε τα γκολ. Ένα παιχνίδι κρίνεται πολλές φορές στις λεπτομέρειες. Μπορεί να είσαι πολύ καλός, ωστόσο αν δεν σκοράρεις και αν δώσεις στον αντίπαλο την ευκαιρίες τότε μπορεί να ηττηθείς. Παρόλαυτα δείξαμε πως η ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχουμε μπροστά μας τρεις τελικούς στους οποίους θα τα δώσουμε όλα γιατί όλα είναι πιθανά.
Σίγουρα πρέπει να προσέξουμε πολύ τις λεπτομέρειες. Πολλές φόρες δέχεσαι γκολ γιατί το αξίζει ο αντίπαλος αλλά πολλές φορές δέχεσαι γκολ από δικά σου λάθη. Είμαστε αποφασισμένοι να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Για την δική του αγωνιστική άνοδο και τις ασίστ στα τελευταία παιχνίδια;
Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Πάντα προσπαθώ να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο αν θα δώσω ασίστ ή αν θα σκοράρω. Η νίκη είναι το μόνο που μετράει.