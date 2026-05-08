Με φόντο το επερχόμενο Final-4 της EuroLeague, ο Άρης φαίνεται πως προχωρά σε σημαντικές επαφές που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή του προοπτική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα στελέχη της διοίκησης, Αγαπητός Διακογιάννης και Βύρωνας Αντωνιάδης, αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνάντηση στην Αθήνα με τον CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν τόσο η παρουσία των «κιτρινόμαυρων» στο EuroCup όσο και οι γενικότερες εξελίξεις που διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό μπασκετικό τοπίο.

Στον Άρη υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση για σταδιακή αγωνιστική και οργανωτική αναβάθμιση με ευρωπαϊκή προοπτική, κάτι που η Ευρωλίγκα γνωρίζει καλά, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δυναμική και το ιστορικό βάρος του συλλόγου.