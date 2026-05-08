Ο σύμβουλος του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν Μοχαμάντ Μοχμπέρ, χαρακτήρισε τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ ως «μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε το πρακτορείο Mehr.

«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ. Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δήλωσε ο Μοχμπέρ, σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «το να έχουμε στα χέρια μας μια τοποθεσία που επιτρέπει να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία με μία και μόνη απόφαση, είναι μεγάλη ευκαιρία» και πρόσθεσε ότι: «σε καμία περίπτωση δεν θα χαθούν τα κεκτημένα αυτού του πολέμου».

Αναφέρθηκε ακόμη στην πιθανότητα τροποποίησης του νομικού καθεστώτος των Στενών, «με βάση το διεθνές δίκαιο» ή, αν χρειαστεί, «βασιζόμενοι στο δικό μας εθνικό δίκαιο». Την ίδια ώρα, συγκρούσεις ξέσπασαν εκ νέου στο Ορμούζ μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ενώ η Ουάσινγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρότασή της για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών.

Εντάσεις στον Περσικό Κόλπο

Νωρίτερα, το πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι επικρατεί «ηρεμία» στον Κόλπο. Ωστόσο, προειδοποίησε πως «αν οι Αμερικανοί επιχειρούσαν να μπουν ξανά ή να προκαλέσουν προβλήματα σε ιρανικά πλοία, υπάρχει πιθανότητα» να ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Μοχμπέρ δήλωσε: «Τιμωρήθηκαν και θα τιμωρηθούν κι άλλο».

«Δεν έπαψαν να διαλαλούν ότι η χώρα τους είναι ασφαλές καταφύγιο για επενδύσεις αλλά σήμερα παρακολουθούμε τη σημαντικότερη φυγή κεφαλαίων από αυτή τη χώρα», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των Εμιράτων, η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ ενεργοποιήθηκε το πρωί λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.