Διαδικτυακή καμπάνια με τίτλο #Gia_ton_Mpeo ξεκίνησε η επιζήσασα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, Ευδοκία Τσαγκλή, ζητώντας την παραίτηση του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, με αφορμή τις δηλώσεις του σχετικά με το σβήσιμο των ονομάτων των 57 θυμάτων των Τεμπών από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και την ευθανασία των αδέσποτων ζώων.

Όπως αναφέρει η ίδια σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέστειλε νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις, που κατηγορεί πως διέπραξε ο Αχιλλέας Μπέος τις τελευταίες εβδομάδες, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, το Υπουργείο Εσωτερικών την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και τον Συνήγορο του Πολίτη. Ταυτόχρονα, η κ. Τσαγκλή καλεί τους πολίτες όλης της χώρας να ασκήσουν δημόσια πίεση και να προχωρήσουν σε καταγγελίες σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου, όπως έπραξε και η ίδια.