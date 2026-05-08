Από τοπική αστάθεια θα χαρακτηρίζεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της νέας εβδομάδας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, το Σάββατο αναμένονται λίγες βροχές ή όμβροι στα βόρεια, ενώ από την Κυριακή και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά.

Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

