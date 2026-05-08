Στην καρδιά της πόλης χτυπά και αυτό το καλοκαίρι ο συναυλιακός ρυθμός της. Ο Κήπος του Μεγάρου ετοιμάζεται να στήσει τη σκηνή του για να υποδεχθεί συναυλίες ελλήνων καλλιτεχνών με ιδιαίτερες μουσικές προτάσεις. Τζαζ, world και αναλλοίωτες μουσικές διαδρομές, σινεμά με ζωντανή μουσική, θέατρο σκιών, προβολές UNITEL με ιστορικές μαγνητοσκοπημένες όπερες και συναυλίες από τα μεγαλύτερα θέατρα και ορχήστρες του κόσμου, συμφωνικές εμφανίσεις νέων μουσικών σχημάτων διεθνούς επιπέδου.

Τις πόρτες του Κήπου ανοίγει ο Κωστής Μαραβέγιας (συμπαραγωγή Μεγάρου Μουσικής και Minos ΕΜΙ) στις 12 Ιουνίου στις 21.00. Την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 20.00 ο Ηλίας Καρελλάς επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στον Κήπο του Μεγάρου για να παρουσιάσει τη νέα παραγωγή θεάτρου σκιών, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία και τους άθλους του Ηρακλή. Δεν θα είναι όμως οι μοναδικές παραστάσεις, καθώς ο Καραγκιόζης θα επιστρέψει στον πιο μουσικό κήπο της Αθήνας την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Ο πολυδιάστατος πιανίστας και συνθέτης Στάθης Αννινος, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 21.00, θα συνοδεύει ζωντανά με πιάνο και live electronics την προβολή της ταινίας «The General» του Μπάστερ Κίτον. Αυτό το πρωτότυπο soundtrack που θα δημιουργηθεί είναι ένας ξεχωριστός τρόπος για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την κυκλοφορία της κορυφαίας ίσως κωμωδίας του κινηματογράφου.

Αγαπημένες μουσικές στιγμές από σπουδαίους καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν η εξαιρετική performer και τραγουδίστρια Ιντρα Κέιν και ο συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου. Στη συναυλία τους που έχει τίτλο «BLUE» δημιουργούν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με τις ακριβές μελωδίες των Λέοναρντ Κοέν, Μαριάν Φέιθφουλ, Τζόνι Κας, Τζέιμς Μπράουν, Νικ Κέιβ, Antony and the Johnsons, Αντζελο Μπανταλαμέντι, που συνομιλούν με τους Τόρι Αμος, Ρομπέρτα Φλακ, Γουίτνεϊ Χιούστον, Πρινς, Ραχμάνινοφ, Μπρεχτ, Χατζιδάκι, Τσιτσάνη, Νίνα Σιμόν, Εντίτ Πιάφ, Κερτ Κομπέιν, Νίνο Ρότα, Ελβις Πρίσλεϊ και τον ρεμπέτη Νίκο Κατσαρό.

«Ναμπούκο»

Στη μεγάλη οθόνη του Κήπου του Μεγάρου Μουσικής την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 20.30, με ελεύθερη είσοδο, θα προβληθεί (σε συνεργασία με την UNITEL και με ελεύθερη είσοδο) το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι «Ναμπούκο». Στον ρόλο της Αμπιγκαΐλε η σουπερστάρ σοπράνο Αννα Νετρέμπκο. Μία ημέρα αργότερα, την ίδια ώρα, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ (PYSO), η οποία αποτελεί μία από τις παλαιότερες και πλέον διακεκριμένες νεανικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών, θα παρουσιάσει: την «Εισαγωγή στον Προμηθέα Δεσμώτη» του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, «Τρία χορευτικά επεισόδια» από το «Στην πόλη» (On the Town) του Λέοναρντ Μπερνστάιν, «Τα πεύκα της Ρώμης», «Συμφωνικό ποίημα» του Οτορίνο Ρεσπίγκι και τον «Δον Ζουάν», έργο 20 του Ρίχαρντ Στράους.

Οι Burger Project το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 18.00 επιστρέφουν στον Κήπο του Μεγάρου και την Πέμπτη 2 Ιουλίου οι πόρτες ανοίγουν με ελεύθερη είσοδο για όλους όσοι θέλουν ν’ απολαύσουν τη Φιλαρμονική της Βιέννης σε προβολή, να ερμηνεύει το «Διπλό Κοντσέρτο σε λα ελάσσονα, Εργο 102» και τον «Ουγγρικό Χορό Αρ. 5», ίσως το πιο δημοφιλές έργο του Γιοχάνες Μπραμς, το οποίο είναι βασισμένο σε παραδοσιακούς τσιγγάνικους ρυθμούς.