Εκβιαστές και εγκληματίες χρησιμοποιούν φωτογραφίες μαθητών από σχολικές ιστοσελίδες για τη δημιουργία, μέσω Tεχνητής Nοημοσύνης, υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, σύμφωνα με προειδοποιήσεις ειδικών και της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι δράστες χειραγωγούν ψηφιακά τις εικόνες των παιδιών και στη συνέχεια απαιτούν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μην δημοσιοποιήσουν το παραποιημένο υλικό. Για τον λόγο αυτό, καλούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αφαιρέσουν από τις ιστοσελίδες και τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε φωτογραφία όπου τα παιδιά είναι αναγνωρίσιμα.

Το Internet Watch Foundation (IWF) ανέφερε ότι σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε στόχος εκβιασμού, όταν εγκληματίες μετέτρεψαν φωτογραφίες μαθητών σε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι εκβιαστές έστειλαν τις παραποιημένες φωτογραφίες στο σχολείο και απείλησαν να τις δημοσιοποιήσουν εάν δεν λάμβαναν χρήματα. Σύμφωνα με το IWF, 150 από τις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Child Sexual Abuse Material (CSAM) βάσει της βρετανικής νομοθεσίας.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε πέρυσι, δεν είναι μεμονωμένο, καθώς έχουν καταγραφεί και άλλες απόπειρες εκβιασμού με παρόμοια μεθοδολογία, είτε μέσω σχολικών ιστοσελίδων είτε μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης. Το IWF δεν αποκάλυψε το όνομα του σχολείου ούτε της αστυνομικής δύναμης που ενεπλάκη για να εμποδίσει τη διανομή των εικόνων.

Ανησυχία από την κυβέρνηση και οδηγίες προς τα σχολεία

Η υπουργός για την προστασία και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, Jess Phillips, χαρακτήρισε την υπόθεση ως «βαθιά ανησυχητική και αναδυόμενη απειλή». Όπως δήλωσε στη The Guardian, «δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω αν χρειαστεί, ώστε οι νόμοι μας να παραμένουν ενημερωμένοι απέναντι στις νέες απειλές».

Η συμβουλευτική ομάδα Early Warning Working Group (EWWG), η οποία ασχολείται με την αντιμετώπιση διαδικτυακών κινδύνων, εξέδωσε οδηγίες προς τα σχολεία για την προστασία των μαθητών από εκβιαστές. Συνέστησε να αφαιρούνται φωτογραφίες όπου φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των μαθητών και να αποφεύγεται η δημοσιοποίηση ονομάτων ή άλλων στοιχείων ταυτότητας.

Η ομάδα συνέταξε λίστα ενεργειών για τα σχολεία, που περιλαμβάνει τακτική ανανέωση των συμφωνιών συναίνεσης για χρήση εικόνων, καθώς και περιοδικούς ελέγχους του φωτογραφικού υλικού σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο υλικό. Αν υπάρξει περιστατικό, τα σχολεία καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία, να αφαιρούν τις αρχικές φωτογραφίες και να διατηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η επικεφαλής της Confederation of School Trusts, Leora Cruddas, δήλωσε: «Ως εκπαιδευτικοί θέλουμε φυσικά να προβάλλουμε τις επιτυχίες των παιδιών μας και να μοιραζόμαστε φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητές τους· είναι όμως απογοητευτικό ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε απειλές από κακοποιούς και απατεώνες».

Η μορφή αυτού του εγκλήματος είναι γνωστή ως sextortion ένας τύπος εκβιασμού που έχει αυξηθεί με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Περιλαμβάνει τον εξαναγκασμό παιδιών ή ενηλίκων να στείλουν προσωπικές εικόνες, με απειλές δημοσιοποίησης αν δεν καταβάλουν χρήματα.

Ορισμένα σχολεία ήδη λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Το Loughborough Schools Foundation αφαίρεσε πέρυσι όλες τις αναγνωρίσιμες φωτογραφίες μαθητών από τις ιστοσελίδες των τριών ιδιωτικών σχολείων που εκπροσωπεί, ως προληπτικό βήμα απέναντι στις νέες απειλές της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Πηγή: Daily Mail