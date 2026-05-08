Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το θαλάσσιο drone που ετνοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής 8/5 στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με το in.gr την εξέταση του USV (Unmanned Surface Vehicle) θα αναλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε ρεπορτάζ στην υπόθεση έχει εμπλακεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Όπως αναφέρει το in.gr, αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι η έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων όσον αφορά το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα κληθεί να δώσεις απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν στη χώρα κατασκευής και προέλευσης του. Έτσι, προκειμένου να εξεταστεί μεταφέρεται στην Αττική, ενώ ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό και πυροτεχνουργοί έχει ήδη σταλεί στο σημείο εντοπισμού του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο USV μοιάζει με το MAGURA V5 που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Τα σενάρια για το USV στη Λευκάδα

Στα σενάρια που εξετάζονται είναι το εν λόγω USV να συνδέεται με επιθέσεις που πραγματοποιούνται εναντίον πλοίων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος αξιοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων της Δύσης. Να σημειωθεί ότι πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας έχουν δεχθεί επιθέσεις το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλείεται να κατευθυνόταν εναντίον ενός εξ αυτών και τελικά να μεταφέρθηκε στη Λευκάδα.

Ενώ ένα λιγότερο πιθανό σενάριο είναι και το να χρησιμοποιήθηκε για ναρκεμπόριο.

Το πώς και από ποιους το εν λόγω USV έφτασε στη Λευκάδα είναι επίσης ένα ζήτημα στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει η έρευνα, καθώς και αν πρόκειται για προσπάθεια προβοκάτσιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone διαθέτει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας, στοιχεία που παραπέμπουν είτε σε στρατιωτική είτε σε επιστημονική χρήση.

Υπενθυμίζεται ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone εντοπίστηκε, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, σε σπηλιά στα ανοιχτά της Βασιλικής, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών.