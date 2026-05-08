Μια ξεχωριστή ιστορία αγάπης για το ποδόσφαιρο και… μάτι για ταλέντο έρχεται από την Πολωνία, με πρωταγωνιστή έναν φανατικό φίλο της Ράκοβ, ο οποίος είχε εντοπίσει την κλάση του Κβίτσα Κβαρατσχέλια πολύ πριν ο Γεωργιανός γίνει παγκόσμιο ποδοσφαιρικό όνομα με τη φανέλα της Νάπολι και τώρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο κύριος Λέσεκ κρατά από τη δεκαετία του ’90 χειρόγραφα σημειωματάρια, στα οποία καταγράφει κάθε αγώνα της Ράκοβ χωρίς καμία εξαίρεση. Σημειώνει ενδεκάδες, λεπτομέρειες των αγώνων, ενώ χρωματίζει ακόμη και τις εμφανίσεις των ομάδων, φροντίζοντας να ταιριάζουν απόλυτα μέχρι και στις κάλτσες.

Η εμμονή του με τη λεπτομέρεια έχει γίνει σχεδόν θρυλική στους κύκλους της ομάδας, όμως αυτό που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν μια καταγραφή του από το 2021.

Τότε, σε αγώνα της Ράκοβ απέναντι στη Ρούμπιν, ο Λέσεκ είχε ξεχωρίσει έναν νεαρό ποδοσφαιριστή με το όνομα Κβαρατσχέλια που αγωνιζόταν για λογιαριασμό των Ρώσων. Δίπλα στο όνομά του είχε γράψει δύο λέξεις: «world class».

Χρόνια αργότερα, η πρόβλεψή του αποδείχθηκε απόλυτα σωστή, με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια να εξελίσσεται σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης και να λάμπει αρχικά με τη Νάπολι και στη συνέχεια στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Πριν από σημερινή συνέντευξη Τύπου, ο κύριος Λέσεκ πλησίασε δημοσιογράφους ζητώντας ένα αυτόγραφο, ενώ παρέδωσε και τα πολύτιμα σημειωματάριά του στη συντακτική ομάδα του «nawylottv».

Η απάντηση που έλαβε ήταν αποθεωτική:

«Κύριε Λέσεκ, εσείς είστε world class. Εμείς θα έπρεπε να ζητάμε αυτόγραφα από εσάς».