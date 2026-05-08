Για αμέτρητες ώρες περίμεναν σήμερα εκατοντάδες φίλοι των Metallica στο pop-up κατάστημά τους στην Τεχνόπολη, με στόχο να αποκτήσουν προϊόντα από την περιοδεία τους. Άνθρωποι κάθε ηλικίας στάθηκαν υπομονετικά στην ουρά για να εξασφαλίσουν αποκλειστικά είδη και συλλεκτικά αντικείμενα.

Ανάμεσά τους ξεχώριζαν και πολλοί νεότεροι θαυμαστές, αποδεικνύοντας ότι το θρυλικό ροκ συγκρότημα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και στις επόμενες γενιές.

Δύο μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξήγησαν στην κάμερα του Orange Press Agency πως η αγάπη τους για τους Metallica προήλθε από την οικογένεια: «Ακούω Metallica από πολύ μικρή ηλικία και παραμένουν η αγαπημένη μου μπάντα εδώ και χρόνια. Ο πατέρας μας άκουγε Ozzy Osbourne και έτσι μας μετέδωσε αυτή τη μουσική κουλτούρα».

Όπως λένε, τα ακούσματα αυτά τους συντροφεύουν από παιδιά και σήμερα τους βοηθούν να διαχειριστούν το άγχος των εξετάσεων: «Μας αποφορτίζει. Ξεκινάω τη μέρα μου και διαβάζω με Metallica». Η σύνδεση που έχουν αναπτύξει με τη μουσική τους ήταν αρκετή για να περιμένουν έως και πέντε ώρες, προκειμένου να αποκτήσουν ένα αντικείμενο με το χαρακτηριστικό τους έμβλημα.

Ένας ακόμη θαυμαστής ανέφερε ότι χάρη στους Metallica ξεκίνησε να παίζει κιθάρα: «Το πρώτο κομμάτι που έμαθα ήταν το “Nothing Else Matters”». Η αγάπη του αυτή τον οδήγησε ακόμη και στο εξωτερικό, καθώς ταξίδεψε μέχρι την Πράγα για να τους δει ζωντανά.

Ένας παλιότερος φίλος του συγκροτήματος σημείωσε πως η αναμονή γίνεται πιο εύκολη όταν υπάρχει παρέα, ενώ τους παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες. Η τελευταία φορά που τους είδε live ήταν το 2010, ωστόσο μετά την εμφάνισή τους στην Αθήνα αποφάσισε να τους ξαναδεί σε δύο συναυλίες στο Λονδίνο. Όπως εξηγεί, πρόκειται για μια μπάντα που δεν σε κουράζει ποτέ: «Έχουν εξαιρετικά κομμάτια με τα οποία έχουμε μεγαλώσει και δεθεί». Μπορεί να υπάρχουν συγκροτήματα με ανώτερη τεχνική αρτιότητα, όμως η συναισθηματική σύνδεση που δημιουργείται με τη μουσική που σε συνοδεύει από μικρός παραμένει μοναδική: «Υπάρχουν μπάντες που σε ακολουθούν για πάντα».