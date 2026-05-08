Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δημοσιοποίησε την πρώτη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων για τα ΑΤΙΑ (UFO), ένα θέμα που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον ακόμη και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα έγγραφα αυτά, που κρύβονταν ως αμυντικά μυστικά, τροφοδοτούσαν για καιρό, αδικαιολόγητα, εικασίες και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση σε αυτά», ανέφερε ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ σε ανακοίνωσή του.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι θα έδινε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες «να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» τους φακέλους που διαθέτουν σχετικά με εξωγήινους και «μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP)», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πρώτη παρτίδα που αναρτήθηκε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου περιλαμβάνει 162 φακέλους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται παλαιά τηλεγραφήματα του υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα του FBI και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από επανδρωμένες αποστολές της NASA στο διάστημα.

Καταθέσεις και αρχεία για ανεξήγητα φαινόμενα

Ένα από τα έγγραφα περιγράφει κατάθεση στο FBI ενός προσώπου που δήλωσε πιλότος μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2023 είδε ένα «γραμμικό αντικείμενο» με τόσο έντονο φως ώστε μπορούσε να διακρίνει «λωρίδες εντός του φωτός». Το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για 5-10 δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί.

Άλλο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφία της NASA από τη διαστημική αποστολή Apollo 17 του 1972, η οποία δείχνει τρεις τελείες σε τριγωνικό σχηματισμό. Στη λεζάντα του Πενταγώνου σημειώνεται ότι «δεν υπήρξε ομόφωνη άποψη για το είδος της ανωμαλίας», ενώ προκαταρκτική ανάλυση υποδεικνύει πως θα μπορούσε να πρόκειται για «υλικό αντικείμενο».

Οι αναφορές για περιστατικά στην Ελλάδα

Στα αρχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα.

Το παρακάτω βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για ένα μη αναγνωρισμένο ανώμαλο φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Συνοδευτική αναφορά αποστολής, με την ονομασία DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά.

Δείτε το σημείο που αφορά στην Ελλάδα στο 1:33

Αναλυτικά η περιγραφή του βίντεο:

00:02: Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση κοντά στο κέντρο της οθόνης.

00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή με έντονη αντίθεση καθώς αυτή κινείται με φόντο τη θάλασσα.

00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από κυρίως νερό σε ξηρά, η περιοχή με έντονη αντίθεση γίνεται δυσδιάκριτη.

Η διαδικασία αποχαρακτηρισμού και οι πολιτικές πιέσεις

Το Πεντάγωνο εργάζεται εδώ και χρόνια για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων που σχετίζονται με UFO, ενώ το Κογκρέσο ίδρυσε το 2022 ειδικό γραφείο για τη διαχείριση του υλικού. Η πρώτη του αναφορά, το 2024, αποκάλυψε εκατοντάδες νέα περιστατικά UAP, χωρίς όμως να προκύψουν αποδείξεις ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει ποτέ την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας.

Το Κογκρέσο είχε ζητήσει τη δημοσιοποίηση αρχείων δεκαετιών, καθώς στρατιωτικοί κατέθεσαν για εμπειρίες τους με άγνωστα αεροσκάφη. Μια ομάδα Ρεπουμπλικάνων κατηγόρησε το υπουργείο Άμυνας ότι καθυστερεί ή αποκρύπτει στοιχεία.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Ο Ρεπουμπλικάνος Τιμ Μπάρτσετ ευχαρίστησε τον Τραμπ επειδή «κράτησε τον λόγο του» για διαφάνεια, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «θα χρειαστεί λίγος χρόνος» μέχρι να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δώσει στη δημοσιότητα φακέλους που σχετίζονταν με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, χωρίς ωστόσο να προκύψουν νέα στοιχεία πέραν των ήδη γνωστών.