Η Ισπανία συμφώνησε να υποδεχθεί το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο εκδηλώθηκε επιδημία χανταϊού με τρεις νεκρούς και αρκετά επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα. Συνολικά, στο πλοίο επιβαίνουν 149 άτομα από 23 χώρες, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, το μεσημέρι της Κυριακής (1000 GMT). Ωστόσο, δεν θα δέσει στο λιμάνι, αλλά θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά, ενώ οι επιβάτες θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρότερα σκάφη. Η ισπανική κυβέρνηση διευκρίνισε, ότι η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από αίτημα των τοπικών αρχών, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ένδειξη κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτίμησε, ότι η απειλή για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλή.

Μεταφορά και επαναπατρισμός των επιβατών

Το MV Hondius ξεκίνησε το ταξίδι του την 1η Απριλίου από την Αργεντινή, μεταφέροντας 88 επιβάτες και 61 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή συμπτώματα λοίμωξης.

Μετά την άφιξή τους στο λιμάνι Γκραναδίγια, στο νότιο τμήμα της Τενερίφης, οι επιβάτες θα μεταφερθούν στο κύριο αεροδρόμιο του νησιού, περίπου δέκα λεπτά μακριά, όπως δήλωσε η επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών της Ισπανίας, Βιρτζίνια Μπαρκόνες, στην κρατική τηλεόραση TVE.

Η μεταφορά θα γίνει με ειδικά απομονωμένα λεωφορεία, των οποίων οι οδηγοί και τα πληρώματα θα φέρουν προστατευτικό εξοπλισμό. Από εκεί, οι επιβάτες θα επιβιβαστούν απευθείας στα αεροσκάφη που θα τους επαναπατρίσουν.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν όλα τα μέλη του πληρώματος θα εγκαταλείψουν το πλοίο. Ο υφυπουργός Υγείας της Ισπανίας, Χαβιέρ Παντίγια, ανέφερε ότι το σκάφος θα αποπλεύσει από τα ισπανικά ύδατα με τον «απαραίτητο αριθμό πληρώματος».

Επιχειρήσεις αερομεταφοράς

Η ισπανική κυβέρνηση αναμένει να γνωρίζει ποιες χώρες θα στείλουν ειδικές πτήσεις για την απομάκρυνση των υπηκόων τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι θα αποστείλουν αεροσκάφη, σύμφωνα με τη Μπαρκόνες.

Για τις χώρες που δεν μπορούν να οργανώσουν ίδιες πτήσεις, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης αεροσκαφών άλλων κρατών, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ολλανδίας, η οποία είναι η χώρα νηολόγησης του πλοίου.

Οι περισσότερες αφίξεις στο πλοίο προέρχονται από τις Φιλιππίνες (38 άτομα), τη Βρετανία (23), τις ΗΠΑ (17), την Ισπανία (14) και την Ολλανδία (13).

Μέτρα υγειονομικής ετοιμότητας

Παρότι οι αρχές σχεδιάζουν την άμεση αναχώρηση όλων των επιβατών από την Τενερίφη, έχει ενεργοποιηθεί ειδική μονάδα απομόνωσης σε τοπικό νοσοκομείο ως προληπτικό μέτρο. Οι Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν αεροπορικώς σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη.

Από τους τρεις επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους, ένας παραμένει επί του πλοίου. Η Ολλανδία θα αναλάβει τη μεταφορά της σορού του Γερμανού υπηκόου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ναυτικά και υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το MV Hondius θα συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ολλανδία, όπως προβλέπεται από τις υποχρεώσεις σημαίας του, χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία αναχώρησης. Οι αρχές των Καναρίων Νήσων επισημαίνουν ότι στόχος είναι η παραμονή του πλοίου στο αρχιπέλαγος να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.

Παραμένει επίσης ανοιχτό το ζήτημα της απολύμανσης του πλοίου. «Θα πραγματοποιηθεί τη στιγμή και στο σημείο που θα θεωρηθούν καταλληλότερα. Αυτό που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι θα γίνει χωρίς κανέναν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Παντίγια.