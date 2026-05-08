Στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21χρονο Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο, φωτίζουν κρίσιμες παραμέτρους του τρόπου που δέχθηκε τα πυρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛΑΣ την επόμενη εβδομάδα, καταγράφει ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον 21χρονο. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα ότι μία από τις βολίδες έχει δεχθεί πισώπλατα: Στην πλάτη υπάρχει έγκαυμα, στοιχείο που αντιστοιχεί σε πύλη εισόδου. Παράλληλα, δεν προκύπτει με σαφήνεια ποια βολίδα ήταν η θανατηφόρα. Η εκτίμηση που αναφέρεται είναι ότι πρόκειται για πλήγμα στον κορμό, σε σημείο κοντά στη μασχάλη.

Αναφορικά με τις αποστάσεις, οι τέσσερις πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2–3 μέτρων. Για δύο ακόμη πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση, με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για «χαριστικές βολές», καθώς ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 21χρονο ενώ ήδη βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους ο 54χρονος και η σύζυγός του – Η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα

Ο 54χρονος και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αναμένεται να μεταφερθούν εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Στη γειτονιά τους, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει στο απόγευμα των δραματικών γεγονότων. Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι έγινε δολοφόνος επειδή «θόλωσε το μυαλό του» και επιμένει πως δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. «Με κατέκλυσε οργή. Δεν μπορούσα πια να αντιληφθώ και να σκεφτώ ψύχραιμα. Ήμουν πλέον ένας τρελός. Έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα, ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον», ανέφερε στην απολογία του.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η απέλπιδα προσπάθεια του Νικήτα να σωθεί, προσπαθώντας να απωθήσει τον οπλισμένο 54χρονο. «Ήμουν σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος… Έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος… Αυτός τότε κατέβηκε και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με», συμπλήρωσε ο κατηγορούμενος.

Η σύζυγος του 54χρονου, που κατηγορείται για συνέργεια, υποστηρίζει ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να τον σταματήσει. «Έκλαιγα και του έλεγα “τι έκανες;”. Μόλις συνήλθαμε λίγο, μου είπε ότι θέλει να πάει να παραδοθεί, πράγμα που υπερθεμάτισα κι εγώ», είπε χαρακτηριστικά. Το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι μετά το έγκλημα, πάρκαρε το αυτοκίνητο και παραδόθηκε στην αστυνομία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη στυγνή δολοφονία

Το στυγερό έγκλημα εκτυλίχθηκε λίγα λεπτά μετά το μνημόσυνο του ανιψιού του 54χρονου. «Πήρα μαζί μου το περίστροφο στο νεκροταφείο, για να ρίξω δύο μπαλωθιές στη μνήμη του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, αλλά δεν το έκανα, γιατί είχε πολύ κόσμο», είπε στην απολογία του.

Η σύζυγός του υποστήριξε, ότι «συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μας είδε, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 54χρονος χτύπησε με το αυτοκίνητό του το όχημα του θύματος στο αντίθετο ρεύμα, βάζοντας τέλος στη ζωή του 21χρονου. «Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο, δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ένα ακάθαρτο πνεύμα χωρίς επαφή με το περιβάλλον», είπε η σύζυγος του κατηγορούμενου.

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, ο 54χρονος εναλλασσόταν ανάμεσα στη μεταμέλεια και στο μίσος για το θύμα. «Δεν είχα κλείσει μάτι για τουλάχιστον 10 ημέρες… Έκλαιγα ασταμάτητα, γιατί πλησίαζε η ημέρα της Αγίας Ειρήνης, όταν σκοτώθηκε ο ανιψιός μου στο ίδιο σημείο με τον μονάκριβό μου», δήλωσε.

Τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του υποστήριξαν, ότι η σπίθα του εγκλήματος άναψε από μια χειρονομία του 21χρονου, στοιχείο που δεν έχει ωστόσο επιβεβαιωθεί από την έρευνα. «Νόμιζα ότι με ειρωνεύτηκε με μία άσεμνη χειρονομία», είπε ο κατηγορούμενος. Μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα, το όπλο άδειασε. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν έναν άνδρα τυφλωμένο από μίσος, που κλωτσούσε το θύμα την ώρα που ψυχορραγούσε.