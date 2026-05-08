Ήταν ξημερώματα Πέμπτης όταν ο κ. Δημήτρης μαζί με τον αδελφό του, είχαν βγει με το αλιευτικό τους προκειμένου να σηκώσουν τα δίχτυα στο Πόρτο Κατσίκι. Περίπου στις 05:30 το πρωί, εντόπισαν το μυστηριώδες θαλάσσιο drone κοντά Ακρωτήριο Δουκάτο ανοιχτά της Λευκάδας, περιγράφοντας στο tanea.gr πως «αντικρίσαμε ένα μαύρο πράγμα μπροστά μας, να κάνει ελιγμούς, και τρομάξαμε».

Η υπόθεση πλέον έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις, καθώς έχει θέσει σε πλήρη συναγερμό το Λιμενικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και την ΕΥΠ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για drone ουκρανικής κατασκευής, διαθέτει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας, ενώ φέρεται πως εντοπίστηκαν και εκρηκτικά στο εσωτερικό του, όπως μετέδωσε το Mega.

Τα δύο αδέλφια, ο κ. Δημήτρης μαζί με τον κ. Παναγιώτη, αφού εντόπισαν το σκάφος, επιχείρησαν να το αποκολλήσουν από τα βράχια, με την βοήθεια και άλλων ψαράδων, και να το μεταφέρουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βασιλικής, έπειτα από συνεννόηση με το Λιμενικό. «Όταν το είδαμε, κατευθείαν είπα στον Πάνο “πρόσεχε, κάτι είναι μπροστά μας”, ενώ έκανε ελιγμούς». Ο ίδιος θεώρησε πως κάποιος ψαρεύει στο σημείο, αλλά του έκανε εντύπωση πως ήταν ακόμη νύχτα και δεν υπήρχαν φώτα.

«Σκέφτηκα “θα τον σκοτώσουμε ή θα μας σκοτώσει και εμάς”, γιατί εξακολουθούσα να πιστεύω πως πρόκειται για κάποιον ψαρά. Εμείς σηκώσαμε τα δίχτυα και γυρνώντας, το βρήκαμε “καρφωμένο” σε μία σχισματούλα, σε έναν βράχο, ενώ η μηχανή του λειτουργούσε ασταμάτητα. Ήταν κλειστό τελείως, από πάνω είχε κάτι σαν δορυφόρο, τρεις κεραίες και δύο πάνελ ηλιακά. Φώναξα ένα παιδί που βρισκόταν στο σημείο και ψάρευε, του έριξα ένα σχοινί και το δέσαμε. Έπειτα από λίγη ώρα καταφέραμε να το αποκολλήσουμε».

Τότε, κάλεσαν το Λιμεναρχείο και ενημέρωσαν για τον εντοπισμό του σκάφους. «Το ρυμουλκήσαμε μέχρι τη Βασιλική, ενώ η μηχανή του δούλευε. Όταν ήρθε το Λιμενικό, το μετέφερε σε ασφαλές σημείο, και από εκεί και πέρα, δεν έχω ιδέα τι συνέβη. Δεν έχουμε ξαναδεί εμείς κάτι τέτοιο στην Λευκάδα, μόνο σε φωτογραφίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως την Τετάρτη το απόγευμα δεν υπήρχε το σκάφος εκεί».

Τα σενάρια που εξετάζονται

Για το περιστατικό εξετάζονται διάφορα σενάρια. Συγκεκριμένα, ερευνάται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο, διότι υπήρξε αντίστοιχο χτύπημα κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο, τον Μάρτιο του ’26, όπου χτυπήθηκε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο από θαλάσσιο drone. Τότε, είχε καταγγείλει τις σχετική μεθόδευση και τη σχετική ενέργεια η Ρωσία.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο προβοκάτσιας, καθώς οι Αρχές αφήνουν ανοικτά όλα τα σενάρια για τα κίνητρα πίσω από την παρουσία του μη επανδρωμένου σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το Mega.

Επίσης, από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λευκάδας, κ. Ξενοφών Βεργίνης, μιλώντας στο tanea.gr, ανέφερε πως: «Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά γενικότερα, στην συγκεκριμένη περιοχή γίνονται συχνά δοσοληψίες ναρκωτικών από τα Αλβανικά παράλια. Δυστυχώς το νησί μας έχει γίνει “σταθμός”, αλλά είναι ένα σενάριο που ακόμη εξετάζεται. Αυτό που είναι απολύτως βέβαιο είναι ότι ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, και τώρα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη».