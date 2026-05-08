Βασιλικά προνόμια θέλει να αποδώσει στην κυβέρνηση η ΝΔ δια της αναθεωρήσεως του συντάγματος, με βάση τις προτάσεις που ανακοινώθηκαν: ως τη δεκαετία του 1970, για την εκλογή αρχιεπισκόπου, συνεδρίαζε η Ιερά Σύνοδος, επέλεγε τρεις μητροπολίτες και υπέβαλε «Τριπρόσωπον» προς τον βασιλέα, ο οποίος -θεία φωτίσει, υποθέτουμε- ξεχώριζε τον αγιότερο για αρχιεπίσκοπο.

Τώρα -προτείνει η ΝΔ-, θα συνεδριάζουν οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων και θα καταρτίζουν «τριπρόσωπο» για κάθε μία από τις θέσεις (προέδρων, αντιπροέδρων, κτλ) για τις οποίες ως τώρα αποφασίζει το υπουργικό συμβούλιο. Από το νέο τριπρόσωπο ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή θα επιλέγει τον δικαιότατον. «Χωρίς κυβερνητική παρέμβαση», διευκρινίζει η πρόταση της ΝΔ, για να μην πάει στο κακό ο νους μας, ότι θα συνεχιστεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση.

Ωσάν να μη γνωρίζουμε ότι στην επιτροπή θα πλειοψηφεί (δικαίως) η υπάρχουσα κυβερνητική πλειοψηφία στη βουλή (μονοκομματική ή πολυκομματική) και ότι αυτή θα σεβαστεί ό,τι της υποδειχθεί από την εκτελεστική εξουσία – ώστε να επιτελεί στη συνέχεια με μεγίστη επάρκεια τα καθήκοντα εξυπηρέτησης των εκλογέων της, που αποτελεί την πεμπτουσία της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, μάθαμε χθες από τη ΓΣ των βουλευτών της ΝΔ.

Το προτεινόμενο σύστημα είναι χειρότερο από το υπάρχον: σώματα που αποτελούνται από πολλές δεκάδες πρόσωπα -όπως οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων ή των κοινοβουλευτικών ομάδων- κατά κανόνα ψηφίζουν για όσα τα αφορούν με συνδικαλιστικά κριτήρια, με esprit de corps βελτίωσης της θέσεως των μελών του σώματος και όχι θεσμικά.

Αλλά ο συνδικαλισμός, συνεπάγεται πάντα επαφές με την πολιτική εξουσία. Αν θυμηθούμε ότι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Θάνου που επέλεξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΕΛ και ο νυν εισαγγελέας κ. Τζαβέλλας που επέλεξε η ΝΔ είχαν διατελέσει πρόεδροι συνδικάτων δικαστικών, κατανοούμε ίσως καλύτερα όσα έγιναν τότε και σήμερα και τι θα συμβαίνει στο μέλλον.

Η υποτιθέμενη μεταφορά της εκλογής στο κοινοβούλιο είναι αυτό που προσπαθεί να επιβάλει στο Ισραήλ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου – και δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή σε οποιονδήποτε να τον μιμείται. Το υπάρχον ισραηλινό σύστημα που θέλει να καταργήσει -επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της δικαιοσύνης, του κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και του νομικού κόσμου- είναι νομίζω εξαιρετικό για να εξισορροπηθούν οι σχέσεις εκτελεστικής-νομοθετικής-δικαστικής εξουσίας.

Μένει να δούμε τι θα πει η αντιπολίτευση και ιδίως το ΠαΣοΚ και για αυτό και για το διαβόητο 86 της υπουργικής ανευθυνότητας. Με την τροποποίηση που προτείνεται ξανά, η βουλή -δηλαδή το κυβερνών κόμμα- αποφασίζει τελικά αν θα δικαστεί ο υπουργός ή όχι. Δηλαδή, κοροϊδεύομαστε, θα έλεγε η κυρία Κοβέσι.