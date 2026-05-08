Επιστήμονες της NASA εντόπισαν περισσότερους από 10.000 πιθανούς νέους πλανήτες σε μία μόνο έρευνα, αξιοποιώντας δεδομένα του διαστημικού οργανισμού και τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Σύμφωνα με νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν εκτεταμένα δεδομένα από το δορυφόρο Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) της NASA, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση εξωπλανητών. Ως αποτέλεσμα, εντόπισαν ακριβώς 10.091 υποψήφιους πλανήτες που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ ξανά.

Όταν εντοπίζονται πλανήτες πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, αρχικά χαρακτηρίζονται ως «υποψήφιοι» μέχρι να υπάρξουν επαρκή στοιχεία επιβεβαίωσης. Ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα μπορεί τελικά να μην είναι πλανήτες, αλλά άλλοι σχηματισμοί ή ακόμη και «θόρυβος» στα δεδομένα.

Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περισσότεροι από 6.200 εξωπλανήτες, σύμφωνα με το Exoplanet Archive της NASA. Ωστόσο, με βάση τα νέα αυτά δεδομένα, ο αριθμός τους ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον.

Η συμβολή του TESS και η νέα μεθοδολογία

Το TESS λειτουργεί από το 2018 και συνεχίζει την εκτεταμένη αποστολή του από το 2020. Ο δορυφόρος ανιχνεύει πλανήτες που «διέρχονται» μπροστά από τα άστρα τους, προκαλώντας μικρή μείωση στη φωτεινότητά τους – ένα φαινόμενο που επιτρέπει στους επιστήμονες να υπολογίσουν την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά των πλανητών αυτών.

Σε αυτή τη μελέτη, όμως, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε αστέρια πολύ πιο αμυδρά – έως και 16 φορές πιο αδύναμα σε φωτεινότητα από εκείνα που συνήθως εξετάζει το TESS. Εφαρμόζοντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, ανέλυσαν πάνω από 83 εκατομμύρια αστέρια που παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του δορυφόρου. Από αυτά, 10.091 εμφάνισαν ενδείξεις αντικειμένων που μοιάζουν με πλανήτες.

Η πρώτη επιβεβαίωση και τα επόμενα βήματα

Αν και ορισμένοι από τους υποψήφιους πλανήτες ίσως αποδειχθούν κάτι διαφορετικό, η ερευνητική ομάδα έχει ήδη επιβεβαιώσει έναν εξ αυτών: τον πλανήτη TIC 183374187 b. Πρόκειται για έναν «καυτό Δία», δηλαδή έναν αέριο γίγαντα που περιφέρεται πολύ κοντά στο άστρο του και έχει μάζα παρόμοια με αυτή του Δία.

Η ομάδα σχεδιάζει να συνεχίσει την έρευνα χρησιμοποιώντας δεδομένα και από το δεύτερο έτος παρατηρήσεων του TESS, όπως δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Joshua Roth, μεταπτυχιακός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

Από το 1995 έως σήμερα: μια νέα εποχή στην αναζήτηση εξωπλανητών

Περίπου τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την ανακάλυψη του πρώτου επιβεβαιωμένου εξωπλανήτη, του 51 Pegasi b, το 1995. Έκτοτε, αποστολές της NASA όπως το TESS και το Kepler έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του πεδίου.

Στο μέλλον, το Nancy Grace Roman Space Telescope θα ενισχύσει περαιτέρω την έρευνα με το όργανο Coronagraph, που θα επιτρέψει άμεσες παρατηρήσεις εξωπλανητών και των ατμοσφαιρών τους. Η εκτόξευσή του προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αργότερα, η NASA σκοπεύει να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες ανίχνευσης μέσω του Habitable Worlds Observatory, που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου στο περιοδικό The Astrophysical Journal.