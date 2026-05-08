Ο Ολυμπιακός έχεις τους περισσότερους τίτλους στα ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα και κατέχει επάξια τον τίτλου του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου.

Κάτι, που αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση Πολυαθλητικών Συλλόγων (European Multisport Club Association), με ανάρτησή της στα social media, που μεταξύ άλλων αναφέρει πως ο Ολυμπιακός «παραμένει ο παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ στον υψηλότερο αριθμό τίτλων στα ιστορικότερα Ολυμπιακά αθλήματα, έχοντας ξεπεράσει τα 340 τρόπαια σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 48 πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, στην εν λόγω ανάρτηση υπενθυμίζεται πως οι Πειραιώτες είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση

View this post on Instagram A post shared by European Multisport Club Association (@multisporteu)

Εμπνευσμένοι από μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των φιλάθλων της Sporting C.P., γιορτάζουμε την κυριαρχία των μελών μας στην κορυφή του ευρωπαϊκού πολυαθλητισμού, δίπλα στους πιο εμβληματικούς συλλόγους του κόσμου.

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. και η Sporting C.P., ιδρυτικά μέλη της EMCA, παρουσιάζονται μαζί με την F.C. Barcelona ως «Οι Τρεις Μεγαλοπρεπείς» του παγκόσμιου αθλητισμού. Σύμφωνα με την ανάλυση:

• Η Sporting C.P. ξεχωρίζει για τον ιστορικό πολυαθλητικό της χαρακτήρα, διατηρώντας περίπου 40 ενεργά αθλήματα και μετρώντας πάνω από 22.000 τίτλους σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

• Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. παραμένει ο παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ στον υψηλότερο αριθμό τίτλων στα ιστορικότερα Ολυμπιακά αθλήματα, έχοντας ξεπεράσει τα 340 τρόπαια σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων 48 πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Ο σύλλογος του Πειραιά έχει στην «τροπαιοθήκη» του 18 ευρωπαϊκούς τίτλους σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο.

• Η F.C. Barcelona αναγνωρίζεται ως το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στα επαγγελματικά αθλήματα υψηλής προβολής, έχοντας κατακτήσει περισσότερους από 46 τίτλους πρωταθλημάτων Ευρώπης στα διάφορα τμήματά της.⁠

Αυτή η αναγνώριση αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη και τη τεράστια επιρροή των πολυαθλητικών συλλόγων στο παγκόσμιο αθλητικό τοπίο.