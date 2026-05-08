Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει αναστατώσει τις Αρχές, καθώς σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega, Βασίλη Λαμπρόπουλο, βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών μέσα στο θαλάσσιο drone, με τις ελληνικές αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός, ποιος ήταν ο στόχος του θαλάσσιου drone.

Εξετάζονται διάφορα σενάρια. Το drone είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνάται το ενδεχόμενο ένας από τους στόχους να ήταν κάποιο ρωσικό πλοίο, διότι υπήρξε αντίστοιχο χτύπημα κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο, τον Μάρτιο του ’26, όπου χτυπήθηκε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο από θαλάσσιο drone. Τότε, είχε καταγγείλει τις σχετική μεθόδευση και τη σχετική ενέργεια η Ρωσία.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο προβοκάτσιας, καθώς οι Αρχές αφήνουν ανοικτά όλα τα σενάρια για τα κίνητρα πίσω από την παρουσία του μη επανδρωμένου σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Το σκάφος βρίσκεται πλέον υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στην υπόθεση έχει ήδη επιληφθεί και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που εξετάζει κάθε στοιχείο προκειμένου να φωτίσει τις συνθήκες της υπόθεσης.