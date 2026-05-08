Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ο 54χρονος δράστης της ανθρωποκτονίας στην Αμμουδάρα Κρήτης και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια. Οι δύο αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Σοκάρουν τα λόγια του 54χρονου λίγο πριν ολοκληρώσει την πολύωρη απολογία του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, περιγράφοντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή της πράξης του.

«Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι. Μία χάρη θέλω. Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου, γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω. Για τον εαυτό μου δεν με νοιάζει, τι θα απογίνω και τι θα πάθω. Δεν με ενδιέφερε άλλωστε ούτε πριν», φέρεται να είπε ο 54χρονος, περιγράφοντας πώς ένιωσε τη στιγμή που σήκωσε το όπλο.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου».

Συγκλονίζει η αδερφή του θύματος – «Εκεί κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα…»

Η αδερφή του Νικήτα αποκάλυψε ότι υπήρξαν προσπάθειες για να γίνει σασμός ανάμεσα στις δύο οικογένειες, ωστόσο όπως είπε η πλευρά του 54χρονου απέρριψε την πρόταση. Με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε τις στιγμές που έμαθε για τη δολοφονία του αδερφού της, μιλώντας για τον πόνο και την αγωνία της οικογένειας.

Η Μαρία, ντυμένη στα λευκά, αποχαιρέτησε τον αδελφό της, λυγίζοντας μπροστά στην κάμερα. Όπως ανέφερε, η οικογένειά της ζούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στον φόβο, μέχρι την τραγική νύχτα που ο 20χρονος δολοφονήθηκε.

Ο «σασμός» που επιχειρήθηκε από το περιβάλλον των δύο οικογενειών δεν ολοκληρώθηκε. Η Μαρία υποστήριξε ότι οι δικοί της άνθρωποι είχαν προειδοποιήσει για την ένταση που επικρατούσε, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.

Καταγγελίες για απειλές και αδράνεια των Αρχών

Σπάζοντας τη σιωπή της, η Μαρία περιέγραψε τις συνεχείς επιθέσεις και τις απειλές που, όπως είπε, δεχόταν ο αδελφός της από τον 54χρονο δράστη. Κατήγγειλε αδράνεια των Αρχών απέναντι στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, κάνοντας λόγο για έναν κύκλο βίας που κανείς δεν κατάφερε να σταματήσει.

Η ίδια θυμήθηκε ένα περιστατικό, όταν ο αδελφός της την κάλεσε έντρομος ζητώντας βοήθεια. «Εμείς δουλεύαμε μαζί με το μικιό (Νικήτα) στη δουλειά. Με πήρε τηλέφωνο από έναν άγνωστο αριθμό και μου φώναζε “Βοήθεια, μου επιτέθηκε!”. Δεν ήξερα τι να κάνω. Θόλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Τον ρώτησα πού είναι και μου είπε “στην Αμμουδάρα”. Μας έστειλε η κοπέλα του το στίγμα του κινητού του και τρέξαμε εκεί. Είχαμε πάρει ωστόσο την αστυνομία. (…) Φύγανε με τον πατέρα μου, πήγανε στο τμήμα. Εκεί πιάστηκαν στα χέρια, γιατί δεν υπήρξε κανένας σεβασμός με τους αστυνομικούς, υπήρχε πάρα πολλή ένταση…»

Η αδερφή του 21χρονου εξέφρασε το παράπονό της για τη στάση των αστυνομικών αρχών, λέγοντας ότι όταν η οικογένεια απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, δεν ενημερώθηκε επαρκώς για την πορεία της υπόθεσης.

«Εκεί κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα…»

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η 23χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μετά τη φονική επίθεση. «Κατάλαβα ότι είχε γίνει κάτι κακό. Μας προσπερνούσαν περιπολικά με σειρήνες, είχε απίστευτη κίνηση. Κατέβηκα από το αμάξι, έτρεχα και δεν τον έβλεπα. Έτρεχα, έτρεχα και τον είδα κάτω. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει… Λέω, από τροχαίο; Γιατί είδα το αμάξι χτυπημένο. Ήταν μέσα στα αίματα, ήταν ξαπλωμένος. Του φώναζα. Του έλεγα “Ρούλιο, σήκω”, δεν μου απαντούσε. Ήταν τόσος κόσμος εκεί και κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε. Φτάσαμε στο νοσοκομείο και εκεί τον κατέβασαν σκεπασμένο. Και εκεί κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα».

Η θέση της ΕΛ.ΑΣ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε στο Mega ότι «ο διοικητής του τμήματος είχε δώσει στον 20χρονο το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο να επικοινωνεί μαζί του σε περίπτωση που συναντηθεί με αυτόν τον άνθρωπο». Όπως ανέφερε, ο 20χρονος ήταν αναστατωμένος και για τον λόγο αυτό απευθυνόταν στην αστυνομία.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα, η οικογένεια αρχικά δεν ήθελε να κινηθεί νομικά κατά της άλλης πλευράς, καθώς οι δύο οικογένειες συνδέονταν με φιλικούς δεσμούς και είχαν εμπλακεί σε τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο. Ο διοικητής, ωστόσο, τους είχε παροτρύνει να προχωρήσουν σε μηνύσεις, ώστε να ενεργοποιηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Όλα τα στοιχεία της υπόθεσης βρίσκονται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να ρίξει φως σε κάθε πτυχή της πολύκροτης αυτής υπόθεσης.