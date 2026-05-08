Στη φυλακή οδηγείται  ο 25χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού  στην κεντρική πλατεία στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος  στην απολογία του φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του  .

Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα .Ήταν τεράστιο λάθος μου . Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τo θυμό και την ένταση στον καυγά. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα Απολογούμαι .Ζητάω συγνώμη .Δεν ήθελα να προγκαλέσω κακό . Ντρέπομαι ντρέπομαι ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθω ηθικά οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου ” φέρεται να είπε στον ανακριτή λίγο πριν την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση .

Η συντροφός του αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

