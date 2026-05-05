«Θα κάνει την άνω γνάθο του γιατί έχει σπάσει όλη. Το ζυγωματικό του είναι σπασμένο. Το μάτι του έχει σοβαρό αιμάτωμα», λέει η αδελφή του.

Το χρονικό

Ο 25χρονος, με τρεις γροθιές, έστειλε τον 16χρονο στο νοσοκομείο. Ο μαθητής έχει διαγνωστεί με 65% αναπηρία, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και φοιτά σε ειδικό σχολείο.

«Εμείς φτάσαμε κατά τις 21:00. Μετά, η μαμά μου πήγε με μία φίλη της σε ένα καφέ να κάτσουν μέχρι εγώ με την αδελφή μου και τον αδελφό μου να κάνουμε βόλτα στους πάγκους», λέει η κοπέλα.

Η αφορμή; Ένα σκούντηγμα.

«Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είπαμε με την αδερφή μου να ανέβουμε προς τα πάνω να πάμε στη μαμά και μου λέει η αδερφή μου να σταματήσουμε σε έναν πάγκο. Και ήταν μία κοπέλα πίσω μου και παραπονέθηκε ότι την σπρώχνουμε. Επειδή ήμουν εγώ μπροστά της, υπέθεσα ότι το λέει σε μένα και της κάνω ‘είχε πάρα πολύ κόσμο, είναι λογικό να σε σκουντάνε’», λέει η αδερφή του 16χρονου μιλώντας στο «Live News».

Το σκούντηγμα και η παρεξήγηση, οδήγησαν σε χαστούκι.

«Την ώρα που πάμε να φύγουμε, γυρνάει εκείνη και μου δίνει μια σφαλιάρα στα χείλια».

Ενώ οι δύο αδερφές προσπαθούσαν να αμυνθούν, ο 25χρονος σύντροφος της κοπέλας, ορμάει στην 20χρονη και της ρίχνει γροθιά στη μύτη.

«Έρχεται το αγόρι της κοπέλας, χτυπάει την αδελφή μου με μπουνιά στη μύτη».

Ο 16χρονος βρισκόταν μέτρα μακριά.

«Είπε γιατί χτυπάς τις αδερφές μου. Γιατί είδε πρώτα να χτυπάει ο νεαρός την αδερφή μου και μετά χτύπησε αυτόν. Είδα ότι τον χτύπησε δύο με τρεις φορές. Πανικοβλήθηκε, άρχισε να τρέχει».

Το αποτέλεσμα; Τρία αδέρφια σε σοκ, να προσπαθούν να φτάσουν στη μητέρα τους και ο 25χρονος να γελάει.

«Εκείνος καθόταν σε μία άκρη και γέλαγε. Έτσι μας είπε ένα παιδί που τον είδε».

Τι δήλωσε η μητέρα του 25χρονου

Το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, ωστόσο αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

Η μητέρα του 25χρονου, παρουσιάζει μία διαφορετική ιστορία.

«Μία μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου. Η κοπέλα είπε ‘γιατί σπρώχνετε’ και πετάγονται δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτυπήσανε, και της λένε ‘αφού κάθεσαι μέσα στη μέση’. Και της λέει η κοπελίτσα του γιου μου ‘γιατί εσύ ανακατεύεσαι;’ Και το λήγουν εκεί. Και όπως περπατάγανε τα παιδιά, πάνε οι κοπέλες, σπρώχνουν την κοπέλα με το χέρι και της λένε ‘πάρε για να έχεις’. Και εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια, ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει και εμφανίστηκε ένα παλικαράκι και τους έσκασε μία μπουνιά στο μάγουλο. Και ο γιος μου του έχωσε άλλη μία μπουνιά. Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μία μπουνιά από πίσω είναι λογικό ότι θα αντιδράσεις».

Ο δράστης είναι γνώριμος στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί για οδήγηση χωρίς άδεια κυκλοφορίας.