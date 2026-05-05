Ολοκληρώθηκε η σημερινή (1/5) κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο μοιράζει κέρδη μέχρι και 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της κλήρωσης είναι οι εξής: 1, 30, 33, 34, 43 και αριθμοί Eurojackpot 5 και 10.

