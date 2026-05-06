Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass 2026, το επίδομα των 150 ευρώ που απευθύνεται σε νέους 18 και 19 ετών σε όλη τη χώρα, βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την οικονομική στήριξη των νέων και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες πολιτισμού και τουρισμού.

Η ενίσχυση χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπως ανακοινώθηκε, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Youth Pass άνοιξε την Τετάρτη 1 Απριλίου και θα παραμείνει διαθέσιμη για αιτήσεις μέχρι και τις 15 Μαΐου 2026.

Η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026. Οι δικαιούχοι είναι όσοι συμπληρώνουν το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως το τέλος του 2025. Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους, ενώ η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα και το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Το Youth Pass διατίθεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι με διάρκεια ισχύος δύο ετών. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Συνολικά, μέσα σε δύο χρόνια, οι δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση ύψους 300 ευρώ.

Αναλυτικά, το Youth Pass μπορεί να αξιοποιηθεί σε:

αεροπορικές εταιρείες και αερομεταφορές

ενοικίαση αυτοκινήτων

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καταλύματα

μεταφορές και σιδηροδρομικά δρομολόγια

υπηρεσίες ταξί και λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών και τροχόσπιτων

ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουριστικές υπηρεσίες

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες και μουσική

βιβλιοπωλεία και πολιτιστικούς χώρους

σινεμά, θέατρα, αίθουσες χορού και στούντιο

εκθέσεις, μουσεία και τουριστικές ατραξιόν

υπηρεσίες γυμναστηρίου και κατασκηνώσεις αναψυχής

Για τη λήψη της ενίσχυσης απαιτείται εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με είσοδο μέσω των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), στη διεύθυνση: https://vouchers.gov.gr/youthpass.