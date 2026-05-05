Το ενεργειακό καθεστώς στην Ευρώπη είναι «σαφώς μη βιώσιμο», προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), την ώρα που η γηραιά ήπειρος αντιμετωπίζει τη ραγδαία άνοδο των τιμών ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, μια αύξηση που σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από τις διεθνείς αγορές.

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», επισήμανε η Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία της στη Φρανκφούρτη. Η τοποθέτηση έγινε κατά την έναρξη συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν η ΕΚΤ, το ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης και το ερευνητικό κέντρο Cetex του Λονδίνου, όπου η επικεφαλής της Τράπεζας υπογράμμισε το οικονομικό κόστος αυτής της εξάρτησης.

Σε ένα περιβάλλον που πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας «προσφέρουν την πιο προφανή οδό» για τη μείωση των αντιθέσεων μεταξύ των βασικών στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: την ασφάλεια εφοδιασμού, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις προσιτές τιμές, ανέφερε η Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με εσωτερικές αναλύσεις της ΕΚΤ, οι χώρες των οποίων η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται περισσότερο σε μη ορυκτές πηγές, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, κατάφεραν να προστατευθούν καλύτερα από την εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου.

Ωστόσο, όπως τόνισε η Γαλλίδα κεντρική τραπεζίτης, «ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τη μετάβαση είναι επίσης σημαντικός». Αυτό σημαίνει ότι: «την εύρεση των πιο αποδοτικών διαδρομών σε οικονομικό επίπεδο» ώστε να επιτευχθούν ταυτόχρονα ανάπτυξη και απανθρακοποίηση.

Η πρόκληση της πράσινης μετάβασης

Αναφερόμενη στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα του 2015, η Λαγκάρντ υπενθύμισε ότι ο στόχος ήταν να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2°C ή ακόμη και στον 1,5°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Ωστόσο, η τελευταία δεκαετία αποδείχθηκε «η πιο θερμή που έχει καταγραφεί ποτέ».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ σημείωσε ότι «η συνολική απάντηση, εκ μέρους των κυβερνήσεων όπως και των κοινωνιών στο σύνολό τους, παρέμεινε κατώτερη αυτής που απαιτεί η κατάσταση». Ένας από τους λόγους, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι «η κλιματική αλλαγή ένα φαινόμενο που επιβάλλεται ανεξάρτητα από πολιτικές θέσεις έγινε από μόνο του ένα κομματικό θέμα».

Τέλος ανέφερε ότι, ο κόσμος χρειάζεται, μια «αμερόληπτη» ανάλυση, προκειμένου «να επιλέξει τη σχετική πληροφορία αγνοώντας τον περιττό θόρυβο και να βοηθήσει αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις όπως και τους πολίτες να καταλάβουν τα σήματα και αυτό που διακυβεύεται».