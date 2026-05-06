Η αστυνομία της Βιέννης αναμένει ότι οι διαμαρτυρίες κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα περιλαμβάνουν «αποκλεισμούς και απόπειρες πρόκλησης αναταραχής», όπως δήλωσε σήμερα, χαρακτηρίζοντας τη φετινή διοργάνωση ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ασφαλείας που έχει αντιμετωπίσει η αυστριακή πρωτεύουσα.

Αν και πρόκειται για μια γιορτή της μουσικής, ο διαγωνισμός διεξάγεται φέτος σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Πέντε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων το ισπανικό RTVE και το ιρλανδικό RTE, έχουν αποφασίσει να μποϊκοτάρουν τη διοργάνωση εξαιτίας του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, που ξεκίνησε ως απάντηση στις επιθέσεις του Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς. Η ένταση έχει ενισχυθεί περαιτέρω από τον πόλεμο στο Ιράν.

Διαδηλώσεις, τόσο κατά όσο και υπέρ της συμμετοχής του Ισραήλ, έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στις αρχές για την επόμενη εβδομάδα. Η συμμετοχή σε αυτές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 3.000 διαδηλωτές, ενώ οι κινητοποιήσεις πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα.

«Αναμένουμε πως στην πραγματικότητα θα υπάρξουν αποκλεισμοί και ενέργειες με στόχο να προκαλέσουν αναστάτωση, ιδίως ανήμερα του τελικού, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων είτε μέσω μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων», ανέφερε η αξιωματικός της αστυνομίας Ξένια Ζάουνερ, η οποία θα επιβλέπει την επιχείρηση ασφαλείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ημέρα υψηλού συμβολισμού και αυξημένα μέτρα

Οι διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ δεν αποτελούν νέο φαινόμενο για τη Eurovision. Η παραμονή του τελικού, την Παρασκευή 15 Μαΐου, συμπίπτει με την επέτειο μνήμης της Νάκμπα, που σηματοδοτεί για τους Παλαιστίνιους την απώλεια των εδαφών τους μετά τον πόλεμο του 1948 και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Όπως τόνισε η Ζάουνερ, η συγκεκριμένη ημέρα έχει «τεράστια συναισθηματική σημασία για το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα».

Η αστυνομία λαμβάνει μέτρα για ένα ευρύ φάσμα πιθανών απειλών. Οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα απαγορεύονται σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου από τους χώρους των εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.

Παράλληλα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) θα συγκροτήσει ειδική ομάδα στη Νέα Υόρκη, με την οποία οι αυστριακές αρχές θα έχουν συνεχή επικοινωνία για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έλεγχοι επιπέδου αεροδρομίου

Αν και το γενικό «επίπεδο τρομοκρατικού συναγερμού» στην Αυστρία παραμένει στη δεύτερη βαθμίδα για περισσότερα από δύο χρόνια, δεν υπάρχει συγκεκριμένη τρομοκρατική απειλή για τον διαγωνισμό, όπως ανέφερε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Βιέννης, Ντιέτερ Κσέφαν.

Οι θεατές της εκδήλωσης θα υποβληθούν σε ελέγχους ασφαλείας αντίστοιχους με εκείνους των διεθνών αεροδρομίων. Θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο με μικρές, διάφανες τσάντες, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα εφαρμοστούν επίσης στην μεγάλη περιοχή συγκέντρωσης θαυμαστών μπροστά από το δημαρχείο της Βιέννης, όπου αναμένονται χιλιάδες επισκέπτες και φίλοι του διαγωνισμού.