Έκπληκτος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την απόφαση της Βαλένθια να ταξιδέψει στην Αθήνα με ιδιωτική ασφάλεια για το Game 3 των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ εξέφρασε την απορία του για τη συγκεκριμένη επιλογή, τονίζοντας πως δεν συνάδει με την εικόνα που παρουσιάζει διαχρονικά το ΟΑΚΑ, ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας. Συγκεκριμένα, κάλεσε τους φιλάθλους να διατηρήσουν κόσμια στάση, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αντίδραση σε πιθανές προκλήσεις, με στόχο να προστατευτεί το κλίμα της αναμέτρησης εντός και εκτός παρκέ.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Διάβασα με έκπληξη η αντίπαλη μας αύριο Βαλενθια ταξίδεψε έχοντας στην αποστολή της ιδιωτική ασφάλεια με μπράβους.

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό διότι τα τελευταία χρόνια το γήπεδό μας έχει φάει τα λιγότερα πρόστιμα αν δεν κάνω λάθος στα καθε άλλη ομάδα.

Έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοι μια ατμόσφαιρα όπου βλέπουμε οικογένειες και μικρά παιδιά να έρχονται να απολαύσουν εντός και εκτός γηπέδου θέαμα και υπηρεσίες όπου ομοίες τους δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη.

Αυτό είναι αποτέλεσμα του αμοιβαίου σεβασμού όλων των μελών της οικογένειας που λέγεται ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΜΟΝΟ ΚΟΥΠΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ.

Εμείς βέβαιος ότι η Βαλένθια θα έρθει να παλέψει για την νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών.

Εμείς ο πρώτος που θεωρώ λανθασμένη την κίνηση των μελών της Βαλένθια στο τέλος του αγώνα που έφερε την σειρά στο 0-2 απέναντι στους φιλάθλους μας, στους παίκτες μας αλλά και σε μένα, αλλά για αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.

Συνήθως σας παρακαλώ αλλά αυτή την φορά θα μου επιτρέψετε να σας απαιτήσω κόσμια συμπεριφορά από όλους. Από τους οργανωμένους που έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν το ΟΑΚΑ την πιο τρομακτική από φωνή έδρα στην Ευρώπη μέχρι και τους ανθρώπους στα court sides που ζουν την ένταση του αγώνα στο ένα μέτρο… Ειδικά αυτούς!

Πάμε για να νικήσουμε και να τελειώνουμε με την σειρά αλλά ό,τι και να γίνει δεν μπαίνουμε στο τέλος μέσα και δεδομένα σεβόμαστε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται αύριο… Από τους αθλητές, τους διαιτητές μέχρι ακόμα και τον οποίο ακραίο προβοκάτορα».