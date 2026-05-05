Εντυπωσιακά ξεκίνησε το Game 3 των Play-Offs της Euroleague ανάμεσα στη Μονακό και τον Ολυμπιακό, με τον Τόμας Γουόκαπ να τραβάει από νωρίς τα βλέμματα.

Ο έμπειρος γκαρντ των Πειραιωτών μπήκε στο παρκέ αποφασισμένος και μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ασταμάτητος από την περιφέρεια, σημειώνοντας ήδη 12 πόντους, όλοι από το τρίποντο (4/5 σουτ έξω από τα 6.75μ).

Ο Γουόκαπ δεν έμεινε μόνο στο σκοράρισμα, καθώς πρόσθεσε επίσης 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ συγκέντρωσε και την καλύτερη αξιολόγηση μέχρι εκείνο το σημείο για τον Ολυμπιακό με PIR 13, αποτελώντας τον πιο επιδραστικό παίκτη της ομάδας του στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.