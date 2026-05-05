Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη της πρόκρισης» στις 20:45 (Novasports Prime) απέναντι στη Μονακό, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να του χαρίσει το εισιτήριο για το Final-4 της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους το τρίτο ματς της σειράς των playoffs ενάντια στους Μονεγάσκους και με νίκη θα κλείσουν θέση για πέμπτη διαδοχική χρονιά στην τελική φάση της διοργάνωσης, όπου κρίνεται ο τίτλος της κορυφής στην Ευρώπη.

Στα αγωνιστικά, ο Τάισον Γουόρντ παραμένει εκτός δράσης λόγω προβλήματος στη μέση, καθώς δεν έχει ξεπεράσει το ζήτημα που αποκόμισε από το Game 1 στο ΣΕΦ και έμεινε στην Αθήνα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προχώρησε έτσι σε αλλαγή στη δωδεκάδα, με τον Μόντε Μόρις να παίρνει τη θέση του για το Game 3, αντί του Φρανκ Νιλικίνα που είχε χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο παιχνίδι.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: