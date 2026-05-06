Η Τουρκία παρουσίασε στην έκθεση SAHA 2026 στην Κωνσταντινούπολη τον Yildirimhan, τον πρώτο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλό της, με εκτιμώμενο βεληνεκές έως 6.000 χιλιόμετρα. Το νέο αυτό σύστημα, που αναπτύχθηκε από την MSB ARGE, σηματοδοτεί ουσιαστική αναβάθμιση στις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να επηρεάσει τη στρατηγική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή.

Breaking: Turkey has gone the way of the Islamic regime of Iran in an extremely short period. They have just unveiled their first ICBM, Yıldırımhan. Their intercontinental ballistic missile will also be able to carry nuclear warheads and will be capable of targeting the United… pic.twitter.com/nhyV7K6UT7 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 5, 2026

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, χαρακτήρισε τον Yildirimhan ως το πιο φιλόδοξο πυραυλικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας. Μέχρι σήμερα, η Τουρκία διέθετε την οικογένεια πυραύλων Yildirim και τον Bora της Roketsan, με βεληνεκές μεταξύ 300 και 900 χιλιομέτρων. Εκτεταμένες εκδοχές αυτών φέρεται να φτάνουν τα 2.500 χιλιόμετρα, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση.

Ο Yildirimhan ανήκει σε διαφορετική κατηγορία, καθώς χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο με τετροξείδιο του αζώτου (N₂O₄) ως οξειδωτικό, σε αντίθεση με τους προηγούμενους πυραύλους στερεού καυσίμου. Η επιλογή αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και προσαρμοστικότητα στις φάσεις πτήσης.

Εμβέλεια και τεχνικά χαρακτηριστικά

Με εμβέλεια 6.000 χιλιομέτρων, ο τουρκικός πύραυλος φέρεται να μπορεί να καλύψει ολόκληρη την Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Ρωσίας, σχεδόν όλη την Αφρική πλην των νοτιότερων περιοχών, καθώς και τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και τμήματα της εσωτερικής Κίνας. Το σύστημα διαθέτει αρχιτεκτονική πολλαπλών σταδίων, με το πρώτο στάδιο να τροφοδοτείται από τέσσερις πυραυλικούς κινητήρες, ενώ εκτιμάται ότι συνολικά πρόκειται για σύστημα τριών σταδίων.

BREAKING — Turkey unveils intercontinental ballistic missile Yildirimhan with 6,000KM range during SAHA arms expo. Developed by Turkish Defense Ministry pic.twitter.com/JyEJ95t9X2 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 5, 2026

Ο Yildirimhan αναμένεται να αναπτύξει ταχύτητες μεταξύ Mach 9 και Mach 25, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των βαλλιστικών τροχιών μεγάλης εμβέλειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωμετρία του οχήματος επανεισόδου: το σχήμα της μύτης υποδηλώνει πιθανή διαμόρφωση MIRV (πολλαπλές ανεξάρτητες κεφαλές επανεισόδου) ή συμβατότητα με υπερηχητικά ολισθαίνοντα οχήματα.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τις παραπάνω δυνατότητες, το σχεδιαστικό αυτό στοιχείο θεωρείται ενδεικτικό του τεχνολογικού επιπέδου και των φιλοδοξιών που συνοδεύουν το νέο πρόγραμμα της Τουρκίας.