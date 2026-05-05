Δέκα ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν την ανάπτυξη δυνάμεων για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δίαυλο. Παράλληλα, όπως είπε, θα συνεχιστούν οι επιχειρήσεις κατά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ταχυπλόων που απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί επτά ιρανικά ταχύπλοα. «Είναι απομονωμένοι, λιμοκτονούν, είναι ευάλωτοι και ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν, πολίτες ναυτικοί», σημείωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Κάλεσμα προς το Ιράν για διαπραγματεύσεις

Ο Ρούμπιο κάλεσε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους των ΗΠΑ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «εργάζονται σκληρά» για τη διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί ο ιρανικός λαός να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Αναφορά στον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Ρούμπιο εκτίμησε ότι είναι εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, επισημαίνοντας ωστόσο πως το βασικό εμπόδιο παραμένει η Χεζμπολάχ. «Το πρόβλημα με το Ισραήλ και τον Λίβανο δεν είναι το Ισραήλ ή ο Λίβανος, αλλά η Χεζμπολάχ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την επίτευξη προόδου προς μια μόνιμη εκεχειρία.

«Απαράδεκτο» το καθεστώς στην Κούβα

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ισχύον καθεστώς στην Κούβα, διευκρινίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα το αντιμετωπίσουν, αλλά «όχι σήμερα». Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να προσφέρουν στο νησί αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία θα διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας.

Συνάντηση στο Βατικανό

Αναφερόμενος στο ταξίδι του στο Βατικανό, ο Ρούμπιο εξήγησε ότι είχε προγραμματιστεί πριν από την αντιπαράθεση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον πρόεδρο Τραμπ. Τόνισε ότι η Ουάσινγκτον και η Αγία Έδρα συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες για τη θρησκευτική ελευθερία.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε με το Βατικανό», σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός, ο οποίος δήλωσε πιστός Καθολικός.