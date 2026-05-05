Η πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα της Ουάσιγκτον μετατοπίζεται πλέον στο άνοιγμα του Στενό του Ορμούζ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, περίπου 23.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικός Κόλπος, καθώς η Τεχεράνη περιορίζει τη ναυσιπλοΐα στο κρίσιμο αυτό πέρασμα, αφήνοντάς τους ουσιαστικά «στην τύχη τους».

Μιλώντας σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων στο στενό έχει στόχο να βοηθήσει αυτούς τους ναυτικούς και να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευσή τους.

«Είναι εύκολοι στόχοι, απομονωμένοι, πεινασμένοι και ευάλωτοι», τόνισε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι «τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης».

Ο υπουργός σημείωσε πως οι εγκλωβισμένοι ναυτικοί προέρχονται από 87 χώρες και είναι αθώοι, καθώς δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. «Είναι σίγουρα εγκληματικό, αλλά και απελπισμένη και καταστροφική κίνηση ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ», υπογράμμισε.

Επίσης ο επικεφαλής της εξωτερικής διπλωματίας των ΗΠΑ επανέλαβε ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ δεν συνιστούν επιθετική ενέργεια, παρά τις πρόσφατες συγκρούσεις με το Ιράν. «Δεν υπάρχει πυροβολισμός αν δεν δεχθούμε πρώτα πυρά, εντάξει; Δεν τους επιτιθέμεθα. Δεν το κάνουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι «αν αποτελέσουν απειλή για τις δυνάμεις μας, θα καταρρίψουμε drones, θα καταρρίψουμε πυραύλους. Αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια».

Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Ρούμπιο κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας. «Έχει έρθει η στιγμή το Ιράν να κάνει μια λογική επιλογή. Και προφανώς δεν είναι εύκολο γι’ αυτούς, καθώς υπάρχει ρήγμα στο ίδιο τους το σύστημα εξουσίας, ενώ, για να το θέσω ήπια, οι κορυφαίοι αξιωματούχοι αυτής της κυβέρνησης δεν είναι στα καλά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει «ξεκάθαρα» την απόκτηση πυρηνικού όπλου, επισημαίνοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν προορίζεται για ειρηνική χρήση. Όπως είπε, οι ισχυρισμοί της ιρανικής πλευράς περί του αντιθέτου διαψεύδονται από τις πράξεις της.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν πρέπει να επιλέξει μεταξύ πολέμου και ειρήνης, σημειώνοντας πως η ειρήνη προϋποθέτει μια πειστική απόδειξη ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. «Η ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας φυγοκεντρητών, ο εμπλουτισμός ουρανίου και η κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων δείχνουν ότι η Τεχεράνη δεν είναι ειλικρινής στη δέσμευσή της για μη απόκτηση πυρηνικών», κατέληξε.

«Να μην μετατραπεί σε νέα κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ»

Επίσης ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως «κανονικότητα» ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, ασκώντας έντονη κριτική στην Τεχεράνη για τον αποκλεισμό της κρίσιμης θαλάσσιας οδού και για την προσπάθειά της να επιβάλει κόστος διέλευσης σε άλλα κράτη.

«Προσπαθούν να το μετατρέψουν σε μια νέα κανονικότητα», δήλωσε ο Ρούμπιο από τον Λευκό Οίκο. «Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνει κανονικό το γεγονός ότι μπορούν να ανατινάζουν εμπορικά πλοία και να τοποθετούν νάρκες στα ύδατα».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε πως το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, πρέπει να λειτουργεί όπως πριν από τον πόλεμο, χωρίς περιορισμούς ή απειλές.

«Η προτίμησή μας είναι τα στενά να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πρέπει, όπως ήταν πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ουάσιγκτον υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της σταθερότητας στην περιοχή.