Η ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, μία ημέρα μετά τις νέες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ και κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για τις οποίες θεωρείται υπεύθυνο το Ιράν.

Πύραυλοι στα ΗΑΕ

Τα ΗΑΕ, βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, ανέφεραν ότι έγιναν στόχος νέου κύματος επιθέσεων με drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια της ημέρας, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή.

Οι επιθέσεις αυτές δεν άρεσαν στο Πακιστάν, το οποίο διαμέσου του ΥΠΕΞ του, Ισάκ Νταρ, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες να τελειώσει ο πόλεμος.

Ωστόσο, αργά το βράδυ της Τρίτης, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν διέψευσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους ή drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση «Khatam al-Anbiya» του Ιράν τόνισε ότι εάν εκδηλωθεί οποιαδήποτε ενέργεια κατά ιρανικών νησιών, λιμένων ή ακτών από το έδαφος των Εμιράτων, η Τεχεράνη θα απαντήσει «σθεναρά» και με τρόπο που θα προκαλέσει «μεταμέλεια». Παράλληλα, κάλεσε τους αξιωματούχους των ΗΑΕ να μην επιτρέψουν στη χώρα τους να μετατραπεί σε «καταφύγιο» για τις δυνάμεις και τον εξοπλισμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας έναν τέτοιο ρόλο ως «προδοσία του ισλαμικού κόσμου».

Παρά την κλιμάκωση, η εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε προ μηνός φαίνεται να διατηρείται οριακά, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις εντείνουν τις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών, μιας υδάτινης οδού ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενέργεια.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διάνοιξαν μια ελεγχόμενη δίοδο ναυσιπλοΐας, βυθίζοντας έξι ιρανικά ταχύπλοα που απείλησαν εμπορικά πλοία.

Ωστόσο, η δυσπιστία της αγοράς παραμένει: μέχρι στιγμής, μόνο δύο εμπορικά πλοία έχουν διέλθει από τη νέα διαδρομή, ενώ εκατοντάδες άλλα παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να φοβούνται μια νέα ανάφλεξη της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο «διοικητικός» αποκλεισμός της Τεχεράνης

Την ίδια ώρα, το Ιράν φαίνεται να περνά σε μια νέα φάση άσκησης ελέγχου των Στενών, αυτή τη φορά μέσω της γραφειοκρατίας.

Όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Press TV, η Τεχεράνη έθεσε σε λειτουργία έναν νέο μηχανισμό για τη διακυβέρνηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Βάσει του συστήματος αυτού, όλα τα σκάφη που προτίθενται να διέλθουν από τα Στενά θα λαμβάνουν οδηγίες από την «Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου» (PGSA) και θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν «άδεια διέλευσης» πριν διασχίσουν το πέρασμα.

Η πρωτοβουλία περιγράφεται από την Τεχεράνη ως ένα «σύστημα κυριαρχικής διακυβέρνησης», μια κίνηση που στοχεύει να νομιμοποιήσει τον έλεγχο του Ιράν πάνω στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο ουσιαστικός αποκλεισμός των Στενών έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων σε κατακόρυφη άνοδο, κλονίζοντας την παγκόσμια οικονομία. Για την Ουάσινγκτον, η αποδυνάμωση του ιρανικού ελέγχου είναι πρωταρχικός στόχος, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί τη ριζική αναθεώρηση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας ως προϋπόθεση για την άρση των πιέσεων.

«Δεν έχουμε ξεκινήσει καν»

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποστήριξε ότι οι νέες ιρανικές επιθέσεις δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο των «μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων», επιμένοντας ότι η εκεχειρία δεν έχει τερματιστεί.

Η απάντηση της Τεχεράνης, όμως, ήταν προκλητική. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, άφησε να εννοηθεί ότι η πλήρης αντίδραση του Ιράν εκκρεμεί, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζουμε καλά ότι η συνέχιση του status quo είναι ανυπόφορη για την Αμερική· εμείς, όμως, δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμη».