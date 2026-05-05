Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αστειεύτηκε ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα για την επαναφορά ενός προεδρικού βραβείου που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται.

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ. Αν είμαι τυχερός», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, λίγο πριν υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το Προεδρικό Τεστ Φυσικής Κατάστασης στα σχολεία. Ο πρόεδρος, γνωστός για την αγάπη του στο γκολφ, αυτοσαρκάστηκε ακόμη για τις μετακινήσεις του με τα «μπάγκις», τα μικρά οχήματα που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα.

SPOTTED: PRESIDENT TRUMP TEACHING THE TRUMP DANCE ON THE SOUTH LAWN 🇺🇸 pic.twitter.com/oDrjneBbd7 — The White House (@WhiteHouse) May 5, 2026

Λίγη ώρα αργότερα, βρέθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου, όπου παρέδωσε στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού, το λεγόμενο «Trump dance».

Ανησυχίες για την υγεία του προέδρου

Οι δηλώσεις του προέδρου αναζωπύρωσαν τις εικασίες για την υγεία του, καθώς ο Τραμπ, ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ, πρόκειται να κλείσει τα 80 του χρόνια τον επόμενο μήνα.Το προηγούμενο διάστημα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε δημόσιες εκδηλώσεις με εμφανείς μώλωπες στα χέρια και πρήξιμο στα κάτω άκρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκε να αποκοιμιέται κατά την διάρκεια εμφανίσεων του.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα συμπτώματα αυτά αποδίδονται σε αγγειακό πρόβλημα και στην υπερβολική χρήση ασπιρίνης.

Ο Τραμπ συχνά καυχιέται για τη φυσική του κατάσταση, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα το καλοκαίρι του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας.

Κατά την υπογραφή του διατάγματος παρόντες ήταν οι παίκτες του γκολφ Γκάρι Πλέιερ και Μπράισον Ντεσαμπό, καθώς και πολλοί μαθητές. Οι τελευταίοι φάνηκαν απορημένοι όταν ο πρόεδρος άρχισε να αναφέρεται σε άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και μια μακροσκελής περιγραφή των θανάτων διαδηλωτών στο Ιράν.