Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες από την Βραζιλία. Η συνάντηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, αναμένεται να εστιάσει σε ζητήματα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες έχουν βρεθεί μόνο μία φορά μέχρι σήμερα, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία. Προηγούμενη προγραμματισμένη συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις αρχές του έτους δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, παρά τις προσδοκίες για σύσφιξη των διμερών σχέσεων.

Πηγή της βραζιλιάνικης προεδρίας ανέφερε ότι η πιθανή συνάντηση της Πέμπτης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Ζεράλντο Αλκμίν δήλωσε πως ο Λούλα σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ μια νέα συμφωνία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως τόνισε στο ειδησεογραφικό κανάλι GloboNews, οι δύο χώρες «μπορούν να κάνουν σημαντικό έργο στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος».

Κοινή πρωτοβουλία κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Τον Απρίλιο, η Βραζιλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κοινή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνεργασίας τους απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση δεδομένων από τη βραζιλιάνικη ομοσπονδιακή φορολογική αρχή στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), με στόχο την ενοποίηση των πληροφοριών που αφορούν την αναχαίτιση παράνομων αποστολών όπλων και ναρκωτικών.

Ενδιαφέρον για τις σπάνιες γαίες της Βραζιλίας

Στην ατζέντα ενδέχεται να βρεθεί και το ζήτημα των σπάνιων γαιών, ενός στρατηγικού πόρου στον οποίο η Βραζιλία διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως. Η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για αυτά τα κρίσιμα ορυκτά, που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, από κινητά τηλέφωνα έως τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους.

Ο Λούλα έχει δηλώσει ότι παραμένει ανοιχτός σε αμερικανικές επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι η Βραζιλία θα διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας εξόρυξης, διύλισης και παραγωγής.