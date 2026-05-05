Το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή, φέρνει σειρά φορολογικών ρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται «κούρεμα» προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, νέοι περιορισμοί στις συναλλαγές με μετρητά και αυστηρότερος έλεγχος στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Μπλόκο σε πληρωμές με μετρητά

Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ορίου καθώς πλέον λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της συναλλαγής και όχι τα επιμέρους παραστατικά.

Για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω απαιτείται ηλεκτρονική πληρωμή.

Σε περίπτωση παράβασης, το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.