Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαμονής και της καθημερινότητας των φοιτητών.

Συνολικά είκοσι κοινόχρηστοι χώροι στις φοιτητικές εστίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακαινίστηκαν, έπειτα από εργασίες καθαρισμού, αποκατάστασης και απομάκρυνσης καταλήψεων. Οι χώροι αυτοί αποδίδονται εκ νέου στους φοιτητές μετά από χρόνια αδράνειας.

Η αναβάθμιση ενισχύθηκε με δωρεά της HELLENiQ ENERGY, μέσω της οποίας τοποθετήθηκαν νέα καθιστικά, βελτιώνοντας την καθημερινή χρήση για περισσότερους από 500 φοιτητές που διαμένουν στις εστίες.

Παράδοση των ανακαινισμένων χώρων

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, παρουσία του Πρύτανη του ΕΚΠΑ καθηγητή Γεράσιμου Σιάσου, της Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννας Ροκοφύλλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY Ανδρέα Σιάμισιη, του μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ καθηγήτριας Αθανασίας Σμυρνιώτου και του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης καθηγητή Χρήστου Καραγιάννη.

Οι δηλώσεις των συμμετεχόντων

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας: «Η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών…». Τόνισε ότι οι εργασίες αποκατάστασης και η εκκένωση κατειλημμένων χώρων έγιναν με τη συνδρομή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αποδίδοντας τους χώρους ξανά στη φοιτητική κοινότητα.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέους επιπλωμένους χώρους αναγνωστηρίων και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Παράλληλα, εγκαταστάθηκε σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης με κάρτα, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Ο κ. Σιάσος ευχαρίστησε τη HELLENiQ ENERGY και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη για τη δωρεά καθιστικών επίπλων, επισημαίνοντας πως οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν «ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους φοιτητές».

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου δήλωσε: «Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών εστιών…». Ευχαρίστησε τη HELLENiQ ENERGY για τη συμβολή της, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα να γίνουν πιο λειτουργικές, ασφαλείς και ανθρώπινες, ώστε οι φοιτητές να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης επισήμανε: «Η επένδυση στην εκπαίδευση και στους νέους ανθρώπους είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας…». Όπως σημείωσε, η εταιρεία θα συνεχίσει να στηρίζει τη νέα γενιά μέσα από δράσεις κοινωνικής ευθύνης, υποτροφίες και προγράμματα επιβράβευσης ακαδημαϊκής αριστείας.

Φωτογραφίες από πριν την ανακαίνιση: