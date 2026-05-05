Στη φυλακή οδηγείται η 54χρονη υπήκοος Αλβανίας που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε 42χρονη οικιακή βοηθό στην Παστίδα της Ρόδου. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή της κράτηση έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, σε βάρος της ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστεία, παράνομη κατακράτηση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη παραμονή στη χώρα. Η κατηγορουμένη φέρεται να εισήλθε στο σπίτι όπου εργαζόταν η 42χρονη, την οποία γνώριζε, και να της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι μέσα στην κουζίνα.

Κατά την απολογία της, η 54χρονη απέδωσε την πράξη της σε συνθήκες ψυχολογικής πίεσης, εξάρτησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Υποστήριξε ότι το θύμα ήταν η ψυχολόγος της και ότι είχε αναπτύξει απέναντί της σχέση εμπιστοσύνης και εξάρτησης.

Υποστηρίζει ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών

Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο βίωνε ένα περιβάλλον «έντονης πίεσης, φόβου και χειραγώγησης», στο οποίο εμπλέκονταν η 42χρονη, ο σύντροφός της και ένα τρίτο πρόσωπο με δραστηριότητες που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Η κατηγορουμένη ισχυρίστηκε ότι λάμβανε χρήματα από την 42χρονη και το τρίτο άτομο για μεταφορά ή προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, ενώ όταν αρνιόταν δεχόταν απειλές ότι «θα της έκαναν ό,τι της είχαν κάνει και στα Χανιά».

Στην απολογία της περιέγραψε επίσης ότι της αφαιρούσαν κινητό τηλέφωνο, ταυτότητα και προσωπικά αντικείμενα, την κρατούσαν κλειδωμένη χωρίς τη θέλησή της και την παρακολουθούσαν ακόμη και μέσω διαδικτύου, σε συνθήκες που η ίδια χαρακτήρισε ως «ομηρίας».

Η ψυχιατρική πάθηση

Αναφέρθηκε ακόμη σε στέρηση των απαραίτητων φαρμάκων της και σε χορήγηση ουσιών χωρίς συναίνεση. Είπε ότι πάσχει από διπολική διαταραχή και ότι από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026 βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, με μία ημέρα νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική.

Για την επίθεση, υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και δεν είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών της. Τόνισε ότι μετά τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής της ανέκτησε σταδιακά τη μνήμη της και συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, γεγονός που την οδήγησε να παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα στο σπίτι στη Ρόδο όπου το θύμα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα. Η 54χρονη, αλβανικής υπηκοότητας, επισκέφθηκε το σπίτι χωρίς να κινήσει υποψίες, καθώς γνώριζε τη 42χρονη.

Ξαφνικά την ακολούθησε στην κουζίνα και της επιτέθηκε με μαχαίρι, αιφνιδιάζοντάς την. Η 42χρονη δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά. Μετά την επίθεση, η δράστις φέρεται να την κλείδωσε σε δωμάτιο, αφήνοντάς την τραυματισμένη και χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Παρά τα τραύματά της, η γυναίκα διατήρησε την ψυχραιμία της και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ μέσω τηλεφώνου, ζητώντας βοήθεια.