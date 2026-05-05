Εβδομήντα έξι κρούσματα αφθώδους πυρετού έχουν εντοπιστεί σε 116 εκτροφές ζώων στη Λέσβο από τις 15 Μαρτίου έως και τις 4 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Τρίτη (5.5.26).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 575 εκτροφές προβάτων, 12 αιγών, 15 βοοειδών και 72 μεικτές εκτροφές.

Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 116 θετικές εκτροφές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες σε 22.957 ζώα, ενώ το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παρέλαβε 36.089 δείγματα για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση, με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και την αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απευθύνει έκκληση σε κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, σφαγεία και γαλακτοκομικές επιχειρήσεις να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Η συμμόρφωση με τα μέτρα θεωρείται κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη διασφάλιση της παραγωγής του νησιού.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Ο αφθώδης πυρετός αποτελεί εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που πλήττει δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους. Χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση μεταξύ των εκτροφών.

Η μετάδοση μπορεί να γίνει με άμεση επαφή ή έμμεσα μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπλέον, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί αερογενώς, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης σε γειτονικές εκμεταλλεύσεις.

Αν και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ο αφθώδης πυρετός κατατάσσεται στα πιο επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων.