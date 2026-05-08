Η Wall Street ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με θετικό πρόσημο, ενισχυμένη από τα νεότερα στοιχεία που δείχνουν ότι η αμερικανική αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,8% και διαμορφώθηκε στις 7.398 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,7% φτάνοντας τις 26.247 μονάδες. Και οι δύο δείκτες σημείωσαν νέα ιστορικά ενδοσυνεδριακά υψηλά. Ο Dow Jones έκλεισε με οριακά κέρδη 0,02% στις 49.609 μονάδες.

Οι τρεις βασικοί δείκτες κινούνται σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών, καθώς τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προβλέψεις των αναλυτών. Οι ισχυρές επιδόσεις των τεχνολογικών εταιρειών ώθησαν τον Nasdaq σε εβδομαδιαία άνοδο 4%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου κατά 2%, καταγράφοντας έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα.

Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω από τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Απρίλιο. Οι προσλήψεις εκτός γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 115.000, αριθμός χαμηλότερος από τις 185.000 του Μαρτίου, αλλά σημαντικά υψηλότερος από την εκτίμηση του Dow Jones για 55.000 νέες θέσεις. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,3%.

Οριακά υψηλότερες οι τιμές του πετρελαίου

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού West Texas Intermediate και του Brent να ενισχύονται κατά περίπου 1%, στα 95,18 δολάρια το βαρέλι και στα 101,03 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα. Η άνοδος ήρθε μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, με κάθε πλευρά να υποστηρίζει ότι η άλλη προκάλεσε πρώτη την επίθεση.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «αναχαίτισαν αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις και ανταποκρίθηκαν με χτυπήματα αυτοάμυνας», καθώς τρία αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσχιζαν την πλωτή οδό.