Στην αντεπίθεση πέρασε η Fraport Greece μετά από την πρόσφατη επίσημη ανακοίνωση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς της ιρλανδικής εταιρείας «απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές».

Χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της η Fraport Greece αναφέρει: «Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης “Μακεδονία” συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».

Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα, υποστήριξε ότι η αποχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη θα προκαλέσει απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και κατάργηση 12 δρομολογίων, ενώ αποσύρει τρία αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στην πόλη.

Ο Chief Commercial Officer της Ryanair, Jason McGuinness, ανέφερε ότι η εταιρεία κάλυπτε το 90% της διεθνούς επιβατικής κίνησης από και προς τη Θεσσαλονίκη κατά τη χειμερινή περίοδο, εκτιμώντας ότι η συνολική επιβατική κίνηση θα μειωθεί κατά 45%.

Παράλληλα, κατηγόρησε ευθέως τη Fraport Greece για αύξηση των χρεώσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια κατά 66% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Ο Jason McGuinness έκανε λόγο για «καταστροφική εξέλιξη» για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας ότι τα αεροσκάφη θα μεταφερθούν σε αγορές όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία, όπου – όπως είπε – τα αεροδρόμια έχουν προχωρήσει σε μειώσεις χρεώσεων για την ενίσχυση της χειμερινής τουριστικής κίνησης.

Τα δρομολόγια που καταργούνται

Η Ryanair ανακοίνωσε επίσης:

το κλείσιμο των βάσεών της σε Χανιά και Ηράκλειο,

τη διακοπή της γραμμής Αθήνα – Μιλάνο Μπέργκαμο,

την κατάργηση συνολικά 12 δρομολογίων.

Τα δρομολόγια που σταματούν είναι:

Θεσσαλονίκη – Βερολίνο

Θεσσαλονίκη – Χανιά

Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη-Χαν

Θεσσαλονίκη – Γκέτεμποργκ

Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο

Θεσσαλονίκη – Νίντερραϊν

Θεσσαλονίκη – Πόζναν

Θεσσαλονίκη – Στοκχόλμη

Θεσσαλονίκη – Βενετία-Τρεβίζο

Θεσσαλονίκη – Ζάγκρεμπ

Αθήνα – Μιλάνο Μπέργκαμο

Χανιά – Πάφος

Στο στόχαστρο και η Αθήνα

Μέσα στα δρομολόγια που αποφάσισε να καταργήσει η Ryanair συμπεριλαμβάνεται το Αθήνα-Μιλάνο. Ωστόσο, πηγές του Ελευθέριος Βενιζέλος αναφέρουν ότι πρόκειται για συνηθισμένη πρακτική της εν λόγω εταιρείας να προκαλεί βαβούρα γύρω από τις εκάστοτε χρεώσεις αεροδρομίων ως μοχλό πίεσης. Για τον λόγο αυτό δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να απαντήσει το αεροδρόμιο της Αθήνας στους ισχυρισμούς της Ryanair. Αυτό θα απαιτούσε να διαψεύσουν έναν προς έναν τους αριθμούς.

Η απάντηση της Fraport Greece

«Η Fraport Greece ενημερώθηκε σήμερα για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για την επόμενη χρονιά.

Πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.

Από την πλευρά μας, σεβόμαστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού».

Συνήθης πρακτική της Ryanair;

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική πίεσης και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όταν θεωρεί ότι τα τέλη αεροδρομίων ή οι κρατικοί φόροι καθιστούν μη ανταγωνιστική τη δραστηριότητά της. Στις 24 Απριλίου 2026 ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Berlin Brandenburg στη Γερμανία από τον Οκτώβριο του 2026, αποσύροντας επτά αεροσκάφη και κατηγορώντας τις αυξημένες χρεώσεις και τη γερμανική φορολογία αερομεταφορών.

Αντίστοιχα, στις 31 Ιανουαρίου 2025 η Ryanair ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσης της στο Billund της Δανίας και τη διακοπή όλων των πτήσεων από και προς το Aalborg, εξαιτίας του νέου αεροπορικού φόρου που επέβαλε η κυβέρνηση της χώρας. Η εταιρεία έκανε λόγο για απώλεια 1,7 εκατ. θέσεων και 32 δρομολογίων.

Στην Ισπανία, η διαμάχη της Ryanair με τη διαχειρίστρια εταιρεία αεροδρομίων Aena βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2024. Τον Ιανουάριο του 2025 η εταιρεία ανακοίνωσε περικοπές 800.000 θέσεων και αποχώρηση από τα αεροδρόμια Jerez και Valladolid λόγω αυξημένων τελών, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 προχώρησε σε νέες περικοπές άνω του 1 εκατ. θέσεων και κλείσιμο της βάσης της στο Santiago.

Παρόμοια κίνηση είχε γίνει και στη Νορβηγία το 2016, όταν η Ryanair αποχώρησε από το αεροδρόμιο Rygge επικαλούμενη αυξημένους φόρους, με αποτέλεσμα να διακοπεί τελικά η λειτουργία του αεροδρομίου. Η εταιρεία χρησιμοποιεί συχνά την απειλή μεταφοράς αεροσκαφών και χωρητικότητας σε χώρες με χαμηλότερες χρεώσεις, προκειμένου να πιέσει κυβερνήσεις και αεροδρόμια για ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους.