Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία στοίχισε τη ζωή σε τρεις τουρίστες, οι οποίοι αγνόησαν τις απαγορεύσεις προσέγγισης. Άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης στην περιοχή.

Η ομάδα των περίπου 20 πεζοπόρων ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης την ανάβαση στο Όρος Ντουκόνο, ύψους 1.355 μέτρων, στο νησί Χαλμαχέρα. Το ηφαίστειο εξερράγη εκτοξεύοντας πυκνή στήλη τέφρας σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων, με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Ινδονησίας να αναφέρει ότι οι σεισμογράφοι κατέγραφαν τη δόνηση για 16 λεπτά.

«Γνώριζαν ότι η αναρρίχηση απαγορευόταν, καθώς το βουνό αποτελεί ζώνη περιορισμένης πρόσβασης λόγω της κατάστασης υψηλής επιφυλακής, αλλά επέμειναν να προχωρήσουν», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο ίδιος σημείωσε πως, παρά τις προειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πινακίδες στην τοποθεσία, «πολλοί άνθρωποι παραμένουν αποφασισμένοι να αναρριχηθούν, οδηγούμενοι από την επιθυμία να δημιουργήσουν διαδικτυακό περιεχόμενο».

Πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν στιγμές πανικού, όταν οι τουρίστες αντιλαμβάνονται ότι οι συνοδοιπόροι τους είναι νεκροί

Τρεις άνδρες δύο από τη Σιγκαπούρη και ένας Ινδονήσιος έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, 14 ορειβάτες, μεταξύ των οποίων επτά αλλοδαποί, είχαν διασωθεί. Πέντε από αυτούς φέρουν τραύματα.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για άλλους πιθανούς ορειβάτες, ωστόσο οι επικίνδυνες συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους. Τα πτώματα δεν είναι ακόμη δυνατόν να ανασυρθούν.

Αυξημένος κίνδυνος και προειδοποιήσεις

Το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων έχει απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων από τον κρατήρα του Ντουκόνο, επικαλούμενο κινδύνους από ηφαιστειακές βόμβες, πτώση τέφρας και τοξικά αέρια.

Το Όρος Ντουκόνο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας και εκρήγνυται σχεδόν αδιάκοπα από το 1933. Η χώρα βρίσκεται κατά μήκος του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού, φιλοξενώντας περισσότερα από 120 ενεργά ηφαίστεια.

Οι αρχές προειδοποιούν και για δευτερεύοντες κινδύνους, όπως ηφαιστειακές ροές λάσπης, ειδικά κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων.

Η δραστηριότητα στο Ντουκόνο παραμένει υψηλή και το ηφαίστειο βρίσκεται στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Οι αρχές αναφέρουν αύξηση στις εκρηκτικές μαγματικές εκρήξεις από τα τέλη Μαρτίου, με σχεδόν 200 εκρήξεις να έχουν καταγραφεί από τις 30 Μαρτίου και μέσο όρο περίπου 95 εκρήξεις ημερησίως.