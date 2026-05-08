Ένα νέο τεστ κατ’ οίκον μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications.

Η διαδικασία περιλαμβάνει μια διαδικτυακή αξιολόγηση εγκεφαλικής λειτουργίας και μια εξέταση αίματος από το δάχτυλο, όπως κάνουν οι διαβητικοί, η οποία εντοπίζει βιοδείκτες που συνδέονται με τη νόσο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι το τεστ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος «διαλογής» ατόμων ανάλογα με τον κίνδυνο, ώστε όσοι εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις και θεραπείες.

Η καθηγήτρια Anne Corbett από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έξετερ εξήγησε, ότι η έρευνα βασίστηκε σε προηγούμενες μελέτες, που είχαν δείξει την αποτελεσματικότητα της εξέτασης αίματος με τρύπημα στο δάχτυλο. Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός των βιοδεικτών και των εγκεφαλικών τεστ προσφέρει «έναν πιθανό τρόπο πρόβλεψης του κινδύνου άνοιας».

Η ίδια πρόσθεσε, ότι η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει την αποτελεσματική ανίχνευση ατόμων, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κλινική ή τη διενέργεια πολύπλοκων εξετάσεων. «Θα διασφάλιζε ότι τα άτομα με τον υψηλότερο κίνδυνο μπορούν να προτεραιοποιηθούν για παρακολούθηση και διάγνωση, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και θεραπεία», σημείωσε.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Περισσότερα από 170 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα, υποβάλλοντας δείγματα αίματος για την ανίχνευση των βιοδεικτών p-tau217 και GFAP, οι οποίοι σχετίζονται με την Αλτσχάιμερ και την εκφύλιση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν διαδικτυακά τεστ εγκεφαλικής απόδοσης.

«Σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι πάσχουν από άνοια, ωστόσο, σήμερα μόνο ένας στους 1.000 με τα πρώτα σημάδια γνωστικής εκφύλισης λαμβάνει εξειδικευμένη αξιολόγηση», δήλωσε ο καθηγητής Clive Ballard από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ, ο οποίος συμμετείχε επίσης στη μελέτη. Ο ίδιος τόνισε ότι ο συνδυασμός των δύο τεστ μπορεί να προσφέρει έναν οικονομικό και απλό τρόπο αναγνώρισης μεγάλου αριθμού ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Παράλληλα, κάλεσε όσους είναι άνω των 40 ετών να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή έρευνα Protect, στην οποία λαμβάνουν μέρος πάνω από 30.000 ενήλικες, υποβαλλόμενοι τακτικά σε τεστ μνήμης, προσοχής και λήψης αποφάσεων.

Αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας

Η διευθύντρια έρευνας του Alzheimer Research UK, Dr Sheona Scales, υπογράμμισε ότι το τεστ παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές, προσθέτοντας πως χρειάζονται πλέον «μεγαλύτερες και πιο ποικίλες» μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

«Οι εξετάσεις αίματος με τρύπημα στο δάχτυλο θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στη διάγνωση της άνοιας, προσφέρουν έναν χαμηλού κόστους και ευέλικτο τρόπο εντοπισμού ατόμων που μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ και που θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω ελέγχους», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές σε βιοδείκτες του αίματος που σχετίζονται με την Αλτσχάιμερ και τις γνωστικές δυσκολίες, με υψηλό επίπεδο ευαισθησίας. «Ως ένα πρώιμο βήμα στη διαγνωστική διαδικασία, ένα τέτοιο αυτοδιαχειριζόμενο τεστ θα μπορούσε να προσφέρει σιγουριά σε ορισμένους ανθρώπους, ενώ θα βοηθούσε άλλους να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε περαιτέρω εξετάσεις και υποστήριξη», κατέληξε.