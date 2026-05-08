Ένας 36χρονος άνδρας, ο Asad Hussain – γνωστός και ως Ash Hussain – καταδικάστηκε για μια σοκαριστική υπόθεση παρακολούθησης και διαδικτυακής απάτης στη Βρετανία, αφού δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στο Tinder χρησιμοποιώντας φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του, με στόχο να παραπλανήσει άνδρες, ώστε να μεταβούν στο σπίτι της για να τη βιάσουν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Cheshire, άνδρες άρχισαν να εμφανίζονται στο σπίτι της γυναίκας το 2024, πιστεύοντας ότι είχαν συνομιλήσει μαζί της μέσω της εφαρμογής και ότι εκείνη τούς είχε προσκαλέσει. Ορισμένοι ανέφεραν, ότι είχαν λάβει μηνύματα, στα οποία η γυναίκα φερόταν να εκφράζει επιθυμία για «φαντασιώσεις βιασμού» και να ζητά να «την τραβήξουν άγρια». Τους είχε ειπωθεί, πως αν έλεγε «όχι», αυτό σήμαινε ότι «το ήθελε περισσότερο».

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια αρρωστημένη ενέργεια του πρώην συντρόφου της, Hussain, ο οποίος είχε δημιουργήσει το ψεύτικο προφίλ, δίνοντας σε τουλάχιστον 18 αγνώστους τον αριθμό τηλεφώνου και το email της, προτρέποντάς τους να την επισκεφθούν. Ο Hussain, κάτοικος της Hankinson Avenue στο Heald Green του Stockport, κρίθηκε ένοχος από το Chester Crown Court για παρακολούθηση που προκάλεσε σοβαρό φόβο ή ψυχική οδύνη, για επίθεση και για άρνηση αποκάλυψης κωδικών πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 49 του RIPA.

Η σχέση που εξελίχθηκε σε εφιάλτη

Το δικαστήριο άκουσε ότι το 2024, η γυναίκα γνώρισε τον Hussain μέσω κοινωνικών δικτύων, όπου εκείνος παρουσιαζόταν ως «Mick Renney». Η σχέση τους σύντομα εξελίχθηκε σε εφιάλτη, καθώς ο Hussain έγινε ολοένα και πιο ελεγκτικός και εξελίχθηκε σε stalker. Σε ένα περιστατικό πήγε απρόσκλητος στο σπίτι της, επειδή εκείνη είχε φίλο μαζί της. Σε άλλο, την ξύπνησε διαβάζοντας τα μηνύματά της και την πίεζε να αποκαλύψει αν έβγαινε με άλλους άνδρες.

Όταν προσπάθησε να πάει στο μπάνιο, εκείνος της απαγόρευσε να πάρει το κινητό της. Όταν τελικά το έκανε, την ακολούθησε, την έσπρωξε και της άρπαξε τη συσκευή. Μετά το τέλος της σχέσης, επικοινώνησε με την οικογένεια και τους φίλους της, κατηγορώντας τη για απιστία και προσπαθώντας επανειλημμένα να την προσεγγίσει ξανά.

Η ψεύτικη ταυτότητα και οι επικίνδυνες επισκέψεις

Δύο μήνες αργότερα, άρχισαν να εμφανίζονται άνδρες στο σπίτι της, υποστηρίζοντας ότι είχαν γνωριστεί μέσω Tinder. Ένα βράδυ του Αυγούστου, τέσσερις άνδρες πήγαν στο σπίτι της έχοντας λάβει σχεδόν ταυτόχρονα μηνύματα από το ψεύτικο προφίλ.

Τον Σεπτέμβριο, ένας άνδρας χτύπησε το κουδούνι και έσπασε το τζάμι της πόρτας, δείχνοντάς της μηνύματα που τον προέτρεπαν να «δώσει μια ώθηση», γιατί «η πόρτα ήταν σφιχτή». Άλλος άνδρας εισήλθε στο σπίτι, ενώ η γυναίκα έλειπε και η κόρη της βρισκόταν μόνη στον επάνω όροφο.

Η αστυνομία του Cheshire δήλωσε, ότι τουλάχιστον 18 άνδρες, ίσως και περισσότεροι, συνεργάστηκαν στην έρευνα, δίνοντας τα στοιχεία τους. Όλοι είχαν λάβει το ίδιο μοτίβο μηνυμάτων: πρόσκληση στο σπίτι, διεύθυνση και οδηγίες να μπουν μέσα.

Η αποκάλυψη και η σύλληψη

Οι αρχές εντόπισαν μέσω βιντεοληπτικού υλικού το αυτοκίνητο Audi R8 του Hussain, το οποίο ήταν δηλωμένο στην επιχείρησή του. Ο δράστης είχε αλλάξει πινακίδες και χρησιμοποιούσε ειδικά κινητά τηλέφωνα για το ψεύτικο προφίλ, τα οποία πέταξε, όταν έμαθε για την έρευνα.

Συνελήφθη στις 6 Οκτωβρίου 2024 από την Αστυνομία της Cumbria στον αυτοκινητόδρομο M6. Κατά την ανάκριση αρνήθηκε κάθε σχέση με την υπόθεση και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη γυναίκα ούτε είχε χρησιμοποιήσει ψεύτικους λογαριασμούς.

Ωστόσο, η έρευνα απέδειξε ότι κάθε φορά που τα προφίλ του Tinder ήταν ενεργά, ο Hussain βρισκόταν κοντά στο σπίτι της γυναίκας. Παρά τις αρνήσεις του, καταδικάστηκε έπειτα από εννιαήμερη δίκη.

«Μία από τις πιο ανατριχιαστικές υποθέσεις»

Αξιωματικός της Αστυνομίας του Cheshire χαρακτήρισε την υπόθεση «μία από τις πιο ανατριχιαστικές» που έχει διερευνήσει η υπηρεσία. Ο αστυνομικός ερευνητής PC Keith Terrill δήλωσε πως ο Hussain «είναι ένα εξαιρετικά δόλιο άτομο, που στόχευε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή βλάβη στη γυναίκα και τα παιδιά της».

«Δεν ανέλαβε ποτέ ευθύνη για τις πράξεις του ούτε αναγνώρισε τη φρίκη που λίγο έλειψε να προκαλέσει», πρόσθεσε. «Η δύναμη και το θάρρος που έδειξαν η γυναίκα και τα παιδιά της ήταν αξιοθαύμαστα. Χάρη σε αυτά, ο Hussain λογοδότησε για τις πράξεις του».