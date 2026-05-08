Με ελληνικούς χορούς και θερμή φιλοξενία ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του τριήμερου συνεδρίου για το δημογραφικό πρόβλημα σε Ελλάδα και Ευρώπη, που πραγματοποιείται στην Ιθάκη με τη συμμετοχή 27 πρέσβεων και διπλωματών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας των εργασιών, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ελληνική παράδοση και να διασκεδάσουν χορεύοντας συρτάκι σε γνωστό χώρο εστίασης του νησιού του Οδυσσέα. Ανάμεσά τους ήταν εκπρόσωποι από τη Σερβία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Σουηδία και το Λουξεμβούργο, μαζί με στελέχη των διοργανωτών του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναδείχθηκαν σημαντικά συμπεράσματα γύρω από το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού, τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ίδρυση του «Ithaca Demographic Forum», ενός νέου οργανισμού που θα επικεντρώνεται στη μελέτη και ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος, διοργανώνοντας αντίστοιχα συνέδρια και δράσεις σε χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.

Στο συνέδριο συμμετείχαν υπουργοί, επιστήμονες και ειδικοί από διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι προσέγγισαν το θέμα μέσα από οικονομικές, κοινωνικές, ιατρικές, πολιτικές και αναπτυξιακές διαστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη στήριξης των μικρών νησιών, όπως η Ιθάκη, ώστε να προσελκύσουν νέους κατοίκους και να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νήσων, τον Δήμο Ιθάκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.