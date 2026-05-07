Έντονη ανησυχία επικρατεί μεταξύ των κατοίκων στην Ιθάκη, καθώς το νησί παραμένει χωρίς παιδίατρο, παρότι εκεί ζουν περίπου 400 παιδιά. Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τοπικούς φορείς, που κάνουν λόγο για σοβαρή υγειονομική έλλειψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2017 δεν υπηρετεί μόνιμος παιδίατρος στο νησί. Στο παρελθόν, την Ιθάκη επισκεπτόταν παιδίατρος από την Κεφαλονιά για λίγες ημέρες τον μήνα, ωστόσο η πρακτική αυτή έχει πλέον διακοπεί.

Η απουσία παιδιάτρου έχει οδηγήσει σε σημαντικές δυσκολίες για τις οικογένειες. Οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης, ακόμη και στην Πάτρα, για ιατρική φροντίδα των παιδιών τους, αντιμετωπίζοντας προβλήματα μετακίνησης ειδικά σε περιόδους κακοκαιρίας και αραιών δρομολογίων.

«Έχουμε ενάμιση χρόνο χωρίς μόνιμο παιδίατρο. Ο μόνιμος παιδίατρος κάλυπτε το νησί δύο φορές την εβδομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος, δυστυχώς, είναι ένα τεράστιο θέμα», δήλωσε η έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή.

Η κ. Σαρδελή εξήγησε ότι το Κέντρο Υγείας Ιθάκης διαθέτει μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους –εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος– καθώς και πέντε αγροτικούς γιατρούς, που όμως δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του νησιού.

Κίνητρα για προσέλκυση ιατρικού προσωπικού

Όπως ανέφερε η έπαρχος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προσφέρει οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση αγροτικών και επικουρικών γιατρών. «Από την αρχή της θητείας μας δίνουμε 450 ευρώ επιπλέον στον μισθό τους, ως κίνητρο για να μπορέσουν να έρθουν στα νησιά μας. Ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα νησιά των Επτανήσων με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη μας», σημείωσε.

Χωρίς ανταπόκριση οι εκκλήσεις

Οι τοπικοί φορείς της Ιθάκης έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο υπουργείο Υγείας, ζητώντας λύση στο πρόβλημα. Πρόσφατα, υποβλήθηκε πρόταση στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για κάλυψη του νησιού από παιδίατρους της Κεφαλονιάς, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μέχρι στιγμής ανταπόκριση.