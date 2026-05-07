Ένα βίντεο όπου φαίνεται ο καπετάνιος του MV Hondius, που έχει πληγεί από τον ιό των αρουραίων να λέει στους επιβάτες ότι το πλοίο δεν έχει μολυνθεί ενώ παράλληλα ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο είδε το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από επιβάτη πάνω στο κρουαζιερόπλοιο δείχνει τον καπετάνιο να λέει ότι «όποια προβλήματα υγείας και αν αντιμετώπιζε, ο γιατρός μου είπε ότι δεν είμαστε μολυσματικοί. Οπότε το πλοίο είναι ασφαλές από αυτή την άποψη», ακούγεται επίσης να λέει.

Δύο άνθρωποι σε σοβαρή κατάσταση, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από κρουαζιερόπλοιο όπου είχε επιβεβαιωθεί ξέσπασμα του θανατηφόρου χανταϊού, έφτασαν στην Ολλανδία για θεραπεία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Oceanwide Expeditions. Ένας τρίτος επιβάτης, ο οποίος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, επέβαινε σε πτήση εκκένωσης που καθυστέρησε, πρόσθεσε η εταιρεία.

Όπως αναφέρει το BBC, το MV Hondius πλέει τώρα προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, αφού παρέμεινε αγκυροβολημένο για τρεις ημέρες κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Οι τρεις που απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από το πλοίοι ήταν ένας Βρετανός Ολλανδός και Γερμανός. Η Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι ο Γερμανός είχε «στενή σχέση» με μια Γερμανίδα που πέθανε επί του πλοίου στις 2 Μαΐου.

Τρεις επιβάτες του πλοίου έχουν πεθάνει από τότε που αυτό απέπλευσε από την Αργεντινή πριν από ένα μήνα. Εν τω μεταξύ, δύο πολιτείες των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν στο BBC ότι παρακολουθούν τρεις επιβάτες που είχαν επιστρέψει στις ΗΠΑ αφού αποβιβάστηκαν νωρίτερα. Κανείς από αυτούς δεν παρουσιάζει προς το παρόν συμπτώματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαίωσε επίσης ότι ένας άνδρας που είχε επιστρέψει στην Ελβετία μετά την αποβίβασή του από το πλοίο βρέθηκε θετικός στον ιό hantavirus και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης.

Swiss authorities have confirmed a case of #hantavirus identified in a passenger from the MV Hondius cruise ship who presented to hospital in Zurich. The patient is currently receiving care at a hospital in Zurich, #Switzerland. The patient had responded to an email from the… pic.twitter.com/ULjJK72BEx — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

Συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες παραμένουν επί του MV Hondius υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα», ανέφερε η Oceanwide Expeditions.

Στην τελευταία του ενημέρωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι οκτώ περιπτώσεις του ιού hantavirus – τρία επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα – έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί σε άτομα που επέβαιναν στο πλοίο.

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσαν ότι το στέλεχος Andes του ιού hantavirus – γνωστό κυρίως στη Λατινική Αμερική, από όπου ξεκίνησε η κρουαζιέρα – εντοπίστηκε σε δύο από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, ύστερα από εξετάσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Μεταδοτικών Νοσημάτων της χώρας.

Ειδικοί έχουν παρατηρήσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο στέλεχος μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής επισημαίνουν ότι οι προσπάθειες ιχνηλάτησης όλων των επαφών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα από τα άτομα που κατέληξαν είχε προσβληθεί από τον ιό, ενώ οι άλλοι δύο θάνατοι διερευνώνται.

Μεταξύ των τριών θανάτων που σημειώθηκαν στο πλοίο περιλαμβάνεται μία Ολλανδή, η οποία αποβιβάστηκε από το MV Hondius όταν αυτό σταμάτησε στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου. Ο σύζυγός της πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ως κρούσμα.

Η Ολλανδή ταξίδεψε στη Νότια Αφρική, όπου απεβίωσε στις 26 Απριλίου. Η αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Maria Van Kerkhove, δήλωσε στο BBC ότι οι ειδικοί πραγματοποιούν ιχνηλάτηση επαφών στην πτήση που είχε επιβιβαστεί.

Η KLM Airlines ενημέρωσε την Τετάρτη ότι η γυναίκα είχε επιβιβαστεί προσωρινά σε πτήση από το Γιοχάνεσμπουργκ προς το Άμστερνταμ στις 25 Απριλίου, αλλά το πλήρωμα αποφάσισε να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Η τρίτη νεκρή, μια Γερμανίδα, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσης ως κρούσμα και η σορός της παραμένει στο πλοίο.

Κανένα από τα τρία άτομα που απομακρύνθηκαν από το πλοίο την Τετάρτη για ιατρική φροντίδα δεν έχει βρεθεί θετικό στον ιό μέχρι στιγμής, αν και δύο παρουσιάζουν συμπτώματα.

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι δύο Βρετανοί βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι τους μετά από πιθανή έκθεση στον ιό κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα και δεν παρουσίαζαν συμπτώματα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Oceanwide Expeditions, στο πλοίο επιβαίνουν 19 Βρετανοί επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Ένας εξ αυτών, 56 ετών, ήταν μεταξύ των τριών ατόμων που διακομίστηκαν την Τετάρτη και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο Ισπανός υπουργός Υγείας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι πρόκειται για τον γιατρό του πλοίου, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται.

Αρκετά μέσα ενημέρωσης έχουν κατονομάσει τον άνδρα ως Martin Anstee, συνταξιούχο αστυνομικό, χωρίς όμως να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από το BBC.

Ο ιός hantavirus μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν ότι στην παρούσα περίπτωση ενδέχεται να υπήρξε μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής.

Οι εξετάσεις για τον εντοπισμό πιθανών νέων κρουσμάτων στο πλοίο συνεχίζονται, ενώ οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης στο ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός.

Ανησυχία για την πορεία του πλοίου και τις αντιδράσεις στην Ισπανία

Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο πριν αναχωρήσει την Τετάρτη με προορισμό τα Κανάρια Νησιά. Οι ισπανικές αρχές ενέκριναν τη μετακίνησή του, ωστόσο ο πρόεδρος των Καναρίων Νήσων εξέφρασε την αντίθεσή του και ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας.

«Δεν μπορώ να επιτρέψω [το πλοίο] να εισέλθει στα Κανάρια», δήλωσε ο Fernando Clavijo στο ραδιόφωνο Onda Cero. «Η απόφαση αυτή δεν βασίζεται σε τεχνικά κριτήρια και δεν έχουμε λάβει επαρκή ενημέρωση».

Η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Mónica García, ανέφερε ότι όλοι οι επιβαίνοντες θα υποβληθούν σε ιατρικό έλεγχο κατά την άφιξή τους στην Τενερίφη. Όσοι είναι σε θέση να ταξιδέψουν θα επαναπατριστούν, ενώ οι Ισπανοί πολίτες θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα.

Η García τόνισε ότι η διαδικασία εκκένωσης θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που θα αποτρέψει κάθε επαφή με τους κατοίκους των Καναρίων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον τοπικό πληθυσμό.

Η Δρ. Van Kerkhove υπογράμμισε ότι ο τρόπος μετάδοσης του hantavirus «είναι πολύ διαφορετικός από τον COVID και τη γρίπη». Όπως εξήγησε, «δεν μιλάμε για περιστασιακή επαφή από μακριά, αλλά για πραγματική σωματική επαφή».

Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει σε Χιλή, Ουρουγουάη και Αργεντινή

Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός – απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου – «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Πηγές: BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Sun