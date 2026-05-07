Ώρα Final Four για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» αντιμετωπίζει την Μάλαγα (7/5) στον ημιτελικό του BCL και ψάχνει τη ρεβάνς για το περσινό χαμένο αντίστοιχο παιχνίδι.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα για να βρεθεί μέχρι εδώ, χρειάστηκε να αποκλείσει τη Μπανταλόνα στα προημιτελικά με σκορ 2-1, ενώ η ισπανική ομάδα άφησε εκτός την Άλμπα Βερολίνου με σκορ 2-0.
Πότε και πού θα γίνει η αναμέτρηση
22:00 ΑΕΚ – Μάλαγα CosmoteSport4
- NBA: Δεύτερη νίκη για τους Νικς ενάντια στους 76ερς, απάντησαν με «40άρα» οι Σπερς και ισοφάρισαν την σειρά με τους Τίμπεργουλβς
- Χάος με τις πινακίδες: Νέα αυτοκίνητα μένουν στις αντιπροσωπείες λόγω έλλειψης τσίγκου!
- Σαφάρι τρόμου στη Γκαμπόν: Σοκαριστικό βίντεο με τη θανάσιμη επίθεση ελέφαντα σε Αμερικανό εκατομμυριούχο