Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, την Τρίτη 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η μισθοδοσία για περίπου 135.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 8 Μαΐου, θα καταβληθεί η νέα μισθοδοσία στους περίπου 47.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καλύπτοντας το σύνολο των συμβασιούχων που υπηρετούν στα σχολεία όλης της χώρας.

Όπως προβλέπει ο επίσημος σχεδιασμός, η πληρωμή των μόνιμων εκπαιδευτικών γίνεται δύο φορές τον μήνα, συνήθως στις 12 και στις 26 κάθε μήνα. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις όταν οι ημερομηνίες συμπίπτουν με Σαββατοκύριακα ή επίσημες αργίες.

Η πίστωση των ποσών δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις τράπεζες. Συνήθως, τα χρήματα αρχίζουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εκπαιδευτικών από τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας (μετά τις 17:30), ανάλογα με την τράπεζα που διατηρείται ο λογαριασμός.

Έτσι, αρκετοί εκπαιδευτικοί βλέπουν τη μισθοδοσία τους να πιστώνεται ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της επίσημης ημερομηνίας πληρωμής.