Το καλό κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ήρθε να επιβεβαιώσει πως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πρόθυμοι να παραμερίσουν τις εσωκομματικές διαφωνίες τους μπροστά στον εκλογικό αγώνα που έρχεται. Και παρότι υπήρξαν παραινέσεις (η Αννα Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, επέμεινε στην ανάγκη επιμόρφωσης και media training των στελεχών που βγαίνουν στα κανάλια -πράγμα που, όπως είπε, κάνει και η πλευρά Τσίπρα-, ενώ ο Θόδωρος Μαργαρίτης σχολίασε την έντονη φρασεολογία -όπως η λέξη «συμμορία»- που «χτυπάει» άσχημα), οι συμμετέχοντες στο όργανο μπήκαν και βγήκαν από αυτό χαμογελαστοί.

Εκείνη που ίσως δεν θα έπρεπε να χαμογελάει είναι η Θεοδώρα Τζάκρη -όχι γιατί αναφέρθηκε ονομαστικά στην συνεδρίαση, αλλά οι όροι μιας πιθανής επιστροφής της (η οποία ακούγεται πως σχεδόν «έχει κλείσει» όλο το προηγούμενο διάστημα) έγιναν χθες πολύ πιο σκληροί. Αφορμή ήταν η υπόθεση του άρτι αποχωρήσαντα από το κόμμα, Χάρη Καστανίδη, που στην επιστολή αποχώρησής του έκανε λόγο επί της ουσίας για δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά την τήρηση του νέου όρου του καταστατικού του κόμματος, που μιλάει για 20 χρόνια (5 θητείες) με αναδρομική ισχύ.

«Να τηρείται για όλους, όχι επιλεκτικά, ακόμα κι αν κάποιος προέρχεται από την διεύρυνση», ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Εφη Χαλάτση (του περιβάλλοντος του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος δικαιολογημένα απουσίαζε). «Δεν υπήρξε από κανέναν διαφοροποίηση για την πιστή τήρηση του καταστατικού, καθώς οι θητείες που μπήκαν δεν είχαν καμία σκοπιμότητα», σχολίασε, απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν λίγοι οι μετέχοντες στην συνεδρίαση που κατάλαβαν από την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη πως τα περιθώρια επιστροφής της Θεοδώρας Τζάκρη λιγοστεύουν -καθώς η σημερινή αντιπρόεδρος των Δημοκρατών-Προοδευτικό Κέντρο μετρά 22 χρόνια στην Βουλή, έντεκα με το ΠΑΣΟΚ και έντεκα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έως και την ανεξαρτητοποίησή της.

Η περίπτωση της Τζάκρη χρησιμοποιήθηκε, σε επίπεδο ρητορικής, σε αντίστιξη με αυτήν του Καστανίδη, παρότι επισήμως ούτε η βουλευτής ούτε η Χαριλάου Τρικούπη παραδέχονταν πως υπήρχε επαφή. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν και πολλά πασοκικά στελέχη που στο παρασκήνιο περιέγραφαν την επιστροφή της ως «κλειδωμένη», με τον χρονικό ορίζοντα της ανακοίνωσής της (ακριβώς επειδή θα υπήρχαν αντιδράσεις), πιο κοντά στις κάλπες. Κάποιοι εξ αυτών επιμένουν, βέβαια, και σήμερα πως υπάρχουν τρόποι το καταστατικό να παρακαμφθεί, αν η Χαριλάου Τρικούπη το θελήσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στην λογική της συνεργασίας και όχι της ενσωμάτωσης -οπότε, στην πραγματικότητα, όλα βρίσκονται στο χέρι του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος, πάντως, στις επαφές του με την βάση της παράταξης (όπως πρόσφατα στην Καισαριανή) έγινε αποδέκτης παραπόνων για την πιθανότητα επιστροφής της, πράγμα που ίσως έγειρε και την πλάστιγγα.

Μια δικλείδα στην διεύρυνση πρότεινε, από την δική του πλευρά, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας για ένα κείμενο που θέτει το πολιτικό πλαίσιο για την διεύρυνση, με το οποίο θα συμφωνούν «εκ των πραγμάτων» όσοι προσέρχονται, θα το αποδέχονται.

«Σε αυτή τη διεύθυνση χωρούν όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στο πολιτικό, ιδεολογικό στρατηγικό και αξιακό μας πλαίσιο», τόνισε, στην δική του τοποθέτηση, ο Παύλος Χρηστίδης.

Πρώτα τα ψηφοδέλτια, μετά τα υπόλοιπα – Πολιτικές πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα

Σε επίπεδο πολιτικό, ο Ανδρουλάκης προανήγγειλε πρωτοβουλίες για τα funds και το ιδιωτικό χρέος, παρόμοιες με την πρόταση που κατατέθηκε για την τετραήμερη εργασία, ώστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συνεχίσει να θέτει την ατζέντα -και όχι να ακολουθεί αυτή της ΝΔ. Επεμεινε στην λογική του μονομέτωπου αγώνα, επιλέγοντας να μην ασχοληθεί με τα νέα κόμματά που βρίσκονται στα σκαριά, διευκρίνισε ωστόσο πως οι όποιες τρανταχτές επιθέσεις, ακόμα και τώρα, δεν θα βρίσκουν σιωπηλή την Χαριλάου Τρικούπη –«όταν μας προκαλούν, θα απαντάμε».

Η ανάγκη για δημόσιες, δυναμικές παρεμβάσεις από τα στελέχη συζητήθηκε επίσης, με τον Μιχάλη Κατρίνη να εξαίρει τον Θανάση Γλαβίνα για την απάντηση που έδωσε στον πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη -όπως είπε γλαφυρά, «κλίνει το γόνι» για τον τρόπο που ο Γλαβίνας σήκωσε το γάντι.

Σε επίπεδο οργανωτικό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε προτεραιότητες. Μετά και από σχετική προτροπή της Μιλένας Αποστολάκη στον επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων, Πέτρο Λάμπρου, ξεκαθαρίστηκε από την πλευρά της ηγεσίας πως βασική προτεραιότητα, ώστε να έχουν κλείσει πριν από το τέλος του καλοκαιριού, είναι τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών, μετά ακολουθεί η οργάνωση της νεολαίας και αργότερα οι εκλογές τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων.