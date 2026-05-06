Στα σενάρια για τις επόμενες εθνικές εκλογές, την επιστολική ψήφο των αποδήμων, το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού συστήματος, αλλά και τις παρεμβάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στο vidcast των ΝΕΩΝ στο YouTube “15 λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο“.

«Το άνοιγμα της πλατφόρμας δεν σημαίνει πρόωρες εκλογές»

Ερωτηθείς αν το άνοιγμα της πλατφόρμας για την εγγραφή των αποδήμων αποτελεί ένδειξη πρόωρων εκλογών, ο υπουργός απάντησε ότι «με αυτή τη λογική θα είχαμε κάνει γύρω στις δέκα-δώδεκα παραπάνω εκλογικές διαδικασίες», εξηγώντας ότι η πλατφόρμα πρέπει να είναι εγκαίρως έτοιμη ώστε να ενημερωθούν και να εγγραφούν οι εκλογείς του εξωτερικού.

Η αναφορά στον Θεοδόση Μούγιο και τον Zhukov

Ο κ. Λιβάνιος ρωτήθηκε και για τον Θεοδόση Μούγιο, απαντώντας ότι «έχει απομακρυνθεί από τον Οκτώβριο του ’20» λόγω της παραβατικού του ιστορικού και διευκρινίζοντας ότι δεν βρίσκεται στο υπουργείο.

Πώς θα λειτουργήσει η επιστολική ψήφος για τους απόδημους

Όπως είπε, στις επόμενες εθνικές εκλογές θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος, παράλληλα με τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας. Για τις ευρωεκλογές, ανέφερε ότι από το εξωτερικό είχαν εγγραφεί περίπου 50.000 εκλογείς και ψήφισαν περίπου 37.000, εκτιμώντας ότι στις βουλευτικές εκλογές η συμμετοχή πρέπει να είναι μεγαλύτερη λόγω του ειδικού βάρους της αναμέτρησης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πλατφόρμα θα παραμένει διαρκώς ανοιχτή, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να εγγράφονται και να επιλέγουν αν θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο ή με φυσική παρουσία.

Το «γερμανικό μοντέλο» και οι μονοεδρικές περιφέρειες

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε και στη συζήτηση για το λεγόμενο γερμανικό μοντέλο, δηλαδή ένα μεικτό εκλογικό σύστημα με μονοεδρικές περιφέρειες και λίστα.

Όπως σημείωσε, ο διάλογος για το εκλογικό σύστημα έχει ορίζοντα μετά τις εκλογές, ενώ στόχος μιας τέτοιας αλλαγής θα ήταν, μεταξύ άλλων, η μείωση των εκλογικών δαπανών και η ευκολότερη συμμετοχή υποψηφίων χωρίς μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

«Όσο μικρότερη είναι η εκλογική περιφέρεια, τόσο πιο εύκολο μπορεί να σκεφτεί κάποιος χωρίς μεγάλη οικονομική δυνατότητα να είναι υποψήφιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τραπέζι η μείωση των βουλευτών από 300 σε 250

Για το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 250, είπε ότι μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος, με ζητούμενο μια πιο λειτουργική Βουλή.

Όπως είπε, το θέμα έχει απασχολήσει επανειλημμένα τον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση με πάνω από 800 άρθρα

Αναφερόμενος στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι ο νέος κώδικας επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο κείμενο το θεσμικό πλαίσιο που σήμερα είναι διάσπαρτο σε περισσότερους από χίλιους νόμους.

Όπως είπε, το νομοσχέδιο θα ξεπερνά τα 800 άρθρα και στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνει πιο λειτουργική η διοίκηση των δήμων και των περιφερειών.

«Διαύγεια» για τους δήμους και έλεγχος στις δαπάνες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον νέο κόμβο δεδομένων για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον οποίο παρομοίασε με τη «Διαύγεια».

Μέσω αυτού, όπως είπε, οι πολίτες θα μπορούν να έχουν εικόνα για την οικονομική κατάσταση των δήμων, ενώ το κράτος θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις δήμων ή οργανισμών που δεν εισπράττουν συστηματικά χρήματα.

Ο ίδιος ανέφερε ως παράδειγμα τον εντοπισμό αναγκών σε παιδικούς σταθμούς, αλλά και περιπτώσεις οργανισμών που παρουσίαζαν συστηματική αδράνεια στις εισπράξεις.

Τι είπε για τους συμβασιούχους στους ΟΤΑ

Για τους συμβασιούχους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι οι μόνιμες προσλήψεις πρέπει να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ έκανε λόγο για μια νέα γενιά συμβασιούχων που προέκυψε μετά την πανδημία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζονται ειδικές περιπτώσεις, όπως οι παιδικοί σταθμοί, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.

«Δεν αλλάζει ο χάρτης των δήμων και των περιφερειών»

Για το χωροταξικό μοντέλο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει θέμα αλλαγών σε δήμους και περιφέρειες.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει με 332 δήμους και 13 περιφέρειες», είπε, σημειώνοντας ότι προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της λειτουργικότητας της αυτοδιοίκησης και όχι νέες συγχωνεύσεις ή ανακατανομές.